Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным

Один чемодан модельер получила в прошлую субботу в 22.30, остальные два находятся в где-то в Париже, однако Вийрпалу до сих пор их не получила. «Они где-то в пути, но где точно, я не знаю. Очевидно мы быстрее вернемся в Таллинн», - сказала она.

Однако все же ее шоу состоялось, потому что ей привезли альтернативную коллекцию.

Плюс ко всему эта история приобрела неожиданный поворот: так, в прошлую субботу Вийрпалу позвонил незнакомый мужчина и на чистом эстонском языке сообщил, что у него есть то, что принадлежит ей. Также странно и то, что Кристине постоянно сообщают разную информацию: то ее багаж в аэропорту Парижа, то курьер возит его по городу.