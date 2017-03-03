Фото: в таком белье вы точно не оставите своего мужчину равнодушным

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"У меня есть то, что принадлежит тебе": Кристине Вийрпалу позвонил незнакомец

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Напомним, что коллекция эстонского модельера Кристины Вийрпалу пропала во время перелетов Таллинн-Амстердам-Париж, а ведь в прошлую субботу она должна была появиться на подиуме Недели моды в Париже.

Один чемодан модельер получила в прошлую субботу в 22.30, остальные два находятся в где-то в Париже, однако Вийрпалу до сих пор их не получила. «Они где-то в пути, но где точно, я не знаю. Очевидно мы быстрее вернемся в Таллинн», - сказала она.

Однако все же ее шоу состоялось, потому что ей привезли альтернативную коллекцию.

Плюс ко всему эта история приобрела неожиданный поворот: так, в прошлую субботу Вийрпалу позвонил незнакомый мужчина и на чистом эстонском языке сообщил, что у него есть то, что принадлежит ей. Также странно и то, что Кристине постоянно сообщают разную информацию: то ее багаж в аэропорту Парижа, то курьер возит его по городу.

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