Определен идеальный возраст, чтобы иметь детей

Согласно недавнему исследованию, проведенному Университетом Южной Калифорнии, лучший возраст для рождения и воспитания ребенка — после 35 лет, так как он усиливает умственные способности матери, пишет Soulpost.ru.

Исследователи проверили 830 женщин в постменопаузе на планирование, визуальное восприятие, словесную память, концентрацию и внимание. Они обнаружили, что женщины, у которых первый ребенок появился после 24 лет, лучше справлялись с тестами на смекалку, решением проблем и речевыми навыками, по сравнению с женщинами, ставшими матерями в возрасте от 15 до 24 лет. Женщины, родившие после 35 лет, имели лучшую словесную память и общие познания.

Это связано с выбросом гормонов — эстрогена и прогестерона, которые вырабатываются организмом во время беременности. Так что, в сущности, когда вы беременны, вы становитесь суперженщиной, и ваши суперсила крепнет с возрастом.