Воскресенье, 12. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Маленькие порции приводят к набору лишнего веса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Находящимся на диете людям не стоит выбирать маленькие по размеру порции, как выяснили эксперты. Оказывается, в этом случае человек гораздо чаще просит добавки.

Когда дело касается борьбы с лишним весом, то многие диетологи постоянно твердят о том, что нам необходимо внимательно смотреть за размером порций. Существует популярная точка зрения, что людям надо использовать маленькие тарелки, так как в большие накладывают больше пищи. Но новое исследование показало, что данный подход является в корне неправильным и контрпродуктивным, так как именно маленькие порции и могут привести к набору лишнего веса, пишет Medikforum.ru.

Оказывается, чем более мелкие по объему порции получает человек, тем выше вероятность того, что он захочет добавки, а значит, получит две порции вместо одной. Все это способствует тому, что люди в итоге употребляют значительно больше калорий, чем при получении больших порций. А значит, они прибавляют в весе вместо желаемого похудения.

В реальности, существует гораздо больше научных исследований о том, что маленькие порции неэффективны в борьбе с лишним весом, чем тех, которые доказывают их преимущества. Эксперименты ученых, которые кормили группу добровольцев попкорном из разных по размеру емкостей, показали, что получавшие маленькие порции люди значительно чаще накладывали себе еще кукурузы по сравнению с теми, кто сразу получал большие. И даже итоговый подсчет калорий был явно не в пользу получавших небольшие чашки.

И теперь остается надежда только на производителей продуктов питания, которые должны позаботиться о том, чтобы их продукция содержала меньше калорий. Хотя этого добиться гораздо сложнее, чем побудить человека отказаться от больших порций.

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