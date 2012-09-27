15 вещей, которых не должно быть на вашей кухне

1. Коллекция пластиковых контейнеров

Если на кухне возможна лавина, то только из пластиковых контейнеров. Ограничьтесь двумя размерами многоразовых контейнеров. Упорядочьте крышки. Не допускайте, чтобы контейнеров было более пяти–шести штук в одном размере, пишет Marketium.ru.

Важно: контейнеры, в которые упакована еда в супермаркетах, не являются многоразовыми.

2. Рекламные магниты

Двери холодильника созданы для магнитов из отпуска и семейных фото. Приносит ли радость магнит от агента недвижимости или доставки пиццы? Если нет, зачем он вам?

3. Затейливые кружки

Кружка в подарок – это палочка-выручалочка для тех, кто не знает, что подарить. Будьте жестче и выбросьте кружку с надписью: «Кто рано встает, тот точно не я». Ей компанию составят остальные кружки, которые вам достались с разных промо-акций.

Человеку достаточно всего шесть кружек.

4. Тряпичные сумки

Глупо избавляться от того, чье призвание — спасать природу. Но послушайте. Благодаря акциям, работе и супермаркетам, у большинства людей слишком много тряпичных сумок. Оставьте дома не больше пяти штук.

Еще несколько отправьте в машину – там они всегда пригодятся. Обидно попадать в магазин и понимать, что тряпичные сумки спрятаны дома в шкафу. А так они всегда будут под рукой.

Нет машины? Аккуратно сложите одну и поместите ее в кармашек своей основной сумки для выходов.

5. Все, что вы принесли из ресторана

Палочки для еды, пакеты соевого соуса и сахара, салфетки – или используйте их, или умейте с ними расставаться ради предотвращения катастрофы на кухне.

6. Губка для мытья посуды

Если она неприятно пахнет – выбросьте ее.

7. Пакет с пакетами

О, да. Боль каждого из нас. Более 10 пакетов на одного человека в квартире – это и так много. Остальные придется сдать на переработку.

В следующий раз, когда будете идти в магазин, проверьте: “При мне ли любимая тряпичная сумка?”

8. Полотенце, которое используется для всего

Исследователи говорят, что полотенце – самая грязная вещь на кухне. Хуже того. Сальмонелла развивается на вашем любимом полотенце даже после стирки.

Одно полотенце определите для рук, второе – для продуктов. Их нужно стирать ежедневно, особенно если вы готовили мясо. Перепутали полотенца – возьмите свежие.

9. Куча приборов

Магазины переполнены гаджетами, которые служат только одной цели. Они занимают драгоценное пространство, а каждым из них вы пользуетесь не более четырех раз в год.

Вероятно, от некоторых приборов нужно избавиться. Их можно продать тем людям, которые еще не успели прочитать этот материал.

10. Набор кухонных ножей

Профессиональный повар использует всего три–пять ножей. Но у вас их более 15. Выберите только те, которыми вы пользуетесь чаще всего. Остальные уберите с глаз долой или продайте.

11. Тонны консервации

В данном случае не жалейте свой труд. Все, что вы закатали в банки много-много лет назад, нужно выбрасывать.

Существует рекомендация выбрасывать консервацию со ржавчиной на банке или крышке. Особенно если ее не получается стереть полотенцем. Прислушиваться к этому или нет – решать вам.

12. Забытые кулинарные книги

Если книге уже больше года, и вы ничего из нее не приготовили, подумайте о продаже. Если книга отличается ценностью, вовсе уберите ее из кухни.

13. Записки самому себе

У многих есть привычка цеплять их на холодильник. Но правильно ли это? Определите, каким кухонным шкафчиком вы пользуетесь чаще всего. Может, тем, где хранятся чай и кофе? Значит, отправляйте все напоминания, вырезки и рецепты на внутреннюю поверхность дверцы. Время от времени наводите там порядок.

Кроме того, это спасение, если гости отличаются излишней любопытностью и не стесняются все рассматривать и поднимать на смех.

14. Рецепты, которые везде

Если вы больше месяца назад вырвали из журнала рецепт и не приготовили по нему блюдо, вы этого не сделаете никогда. Выбрасывайте.

15. Бутылки

Вам не нужно их так много. На одного человека – две бутылки. Одна бутылка не будет лишней в вашей машине. Остальные соберите и отправьте на переработку.

Внесите в этот список то, что вас давным-давно раздражает. И, наконец, отправляйтесь на кухню наводить блестящий (и в прямом, и в переносном смысле) порядок!