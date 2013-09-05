Воскресенье, 12. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Дети, как губка, впитывают все, о чем говорят в семье и в окружении. И если ребенок вдруг выдает совершенно не свойственные его возрасту вещи, то стоит задуматься, не сказали ли вы что-то лишнее? Его мнение о жизни, взгляд на мир, будущий характер складывается из родительских посылов. Вот почему так важно фильтровать, о чем и как говорить при ребенке. Некоторые темы должны звучать исключительно вдали от детских ушей.

1. Родительские ссоры

Наши прапрабабушки наставляли своих дочерей: “Никогда не ругайся с мужем при детях. Уважать не будут ни тебя, ни отца”. Это должно происходить только между двумя родителями и так, чтобы быть уверенными, что никто не подслушает. У малышей ушки-то всегда на макушке! И вообще стоит научиться выяснять отношения без крика. Это будет полезно и для детей, и для вас самих, пишет Marketium.ru.

2. Финансовые проблемы

Это для вас разговоры о материальных трудностях или безденежье носят негативный, но будничный характер. А для ребенка они становятся непосильной ношей. Они еще не понимают, что такое деньги, но уже чувствуют тревогу и страх. Некоторые начинают проводить параллели с собственным подарком на день рождения, некоторые стесняются потом что-либо просить.

3. Сплетни

Вы расскажете друг другу, как у вас там с начальником на работе, какая классная руководительница Марьиванна – стерва, и как она мучает сына Петровых, как Ленка опять развелась с мужем, а ребенок все будет считывать. И не сможет потом уважать классного руководителя, на тетю Лену будет искоса смотреть. Из таких осколков правды будет складываться его видение жизни. Для детей нужно быть только положительным примером и говорить при них только о добром и светлом.

4. Критика в их адрес

Родители, бывает, жалуются друзьям, подругам, родственникам на детей. А те все слышат и решают, что они плохие, что их не любят. И начинают бунтовать, не слушаться: мол, раз я и так плохой, буду еще хуже. А могут вообще закрыться от вас, и потом понадобится не один год, чтобы открыть эту ракушку.

5. Взрослые рассказы и разговоры

Дети сегодня и так взрослеют раньше времени. И нужно приложить максимум усилий, чтобы сохранить их невинность как можно дольше. Любые же двусмысленные истории, пошлые анекдоты и интимные подробности воспринимаются как запретный плод, который очень сладок.

6. Глобальные проблемы

Нет, никто не призывает вас растить тепличное растение, которое не будет знать, что есть войны, голод, боль, страдания или природные катаклизмы. Но то, в каких количествах об этом говорят взрослые (просто так, за чаем), детская психика не в силах выдержать. В глубине души взрослые не верят, что все эти ужасы коснутся лично их. Если бы верили, то вели бы себя иначе. Мы вот удивляемся, как из милых детей вырастают депрессивные подростки с суицидальными наклонностями? А вот так… Из каждодневных страхов, которые, в свою очередь, приводят к озлобленности и развитию эгоизма. Поэтому важно, чтобы родители транслировали не апокалиптический негатив, а посыл: “Ничего не бойся. Все будет хорошо. Мы рядом!”

7. Криминал

Безусловно, нужно вовремя объяснить своим детям, что такое наркотики, что есть люди, которые могут их обидеть, что нельзя бродить где попало в темное время суток, но не стоит постоянно выливать на них ушат подобных новостей. Этим часто грешат отцы. Они считают, что, если рассказать ребенку, что в каком-то районе маньяк напал на девочку или там-то и там-то случилась драка с поножовщиной, они будут осторожнее. Нет, они просто будут больше бояться этот мира.

8. Самобичевание

Унижение себя при детях — лучший способ научить их неуважению к вам. Все, что вы думаете о себе, они будут думать о вас. По крайней мере, то, что вы озвучиваете. Если мать говорит, что она – несчастная дура, толстая и страшная, то и ребенок будет принимать это так же. Если отец твердит, что он обиженный жизнью неудачник, то не стоит ждать, что дети будут видеть в папе сильного защитника. Как они смогут вас уважать, если вы сами себя не уважаете?

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