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Безглютеновые диеты повышают риск диабета

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Набирающая все большую популярность безглютеновая диета опасна для здоровья, как выяснили ученые. Данный тип питания повышает риск развития диабета второго типа.

Тренд безглютеновых диет активно раскручивается знаменитостями вроде Гвинет Пэлтроу. Хотя эта разновидность питания предназначена только для жертв целиакии, все большее количество людей, не страдающих от невосприимчивости к белку глютену из пшеницы, все равно отказываются от самых распространенных продуктов из злаков, так как считают, что это укрепит их здоровье. Однако в реальности они могут добиться обратного эффекта, как продемонстрировало исследование ученых из Гарвардского университета, которые наблюдали за здоровьем более 200 тысяч людей, пишет Medikforum.ru.

Большинство их них получали менее 12 г глютена в день. При этом имевшие максимальное количество этого белка в рационе люди обладали наименьшим риском диабета второго типа в течение 30 лет наблюдений. А вот те люди, которые ограничивали или вовсе исключали глютен из рациона, выбирая безглютеновую диету, чаще всего сталкивались с этим метаболическим расстройством.

Авторы исследования подчеркивают, что безглютеновые продукты часто имеют минимальное количество диетических волокон и других микронутриентов, что делает их менее ценными в питательном плане. Зато их фактическая стоимость выше, чем у продуктов с глютеном. Выводы исследования показывают, что не имеющим целиакии людям не следует ограничивать употребление глютена, какие бы "ценные" советы они не получали от звездных поклонников безглютеновых диет.

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