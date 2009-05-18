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Детские коляски на улице нужно защищать от вредного воздуха

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Родители должны использовать специальные накидки в детских колясках, которые защитят их ребенка от воздействия вредного воздуха. К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Исследователи из Университета Суррея решили оценить степень загрязнения воздуха, который попадает в детские коляски, чтобы узнать, какое воздействие на малышей он оказывает. Оказалось, что во время утренних прогулок младенцы вдыхают наиболее ядовитую смесь. При этом маленькие дети гораздо более уязвимы перед вредными выбросами, чем взрослые из-за того, что многие системы их организма еще только формируются, а вес тела является небольшим, пишет Medikforum.ru.

Результаты этого исследования будут важны для родителей, живущих в крупных городах и регулярно выгуливающих своих малышей в детских колясках. Авторы исследования подчеркивают, что одним из самых простых способов защиты будет покупка специальной марлевой накидки, предохраняющей коляску с ребенком от проникновения вредных частиц, но пропускающей чистый воздух. Особенно актуальны подобные методы защиты в районах с интенсивным автомобильным движением, на перекрестках, вдоль оживленных автотрасс.

Свои выводы ученые сделали после того, как закрепили специальные сенсоры по измерению чистоты воздуха внутрь нескольких десятков детских колясок, в которых родители регулярно выгуливали своих малышей. Выяснилось, что самым грязным является именно утренний воздух, когда на дорогах наблюдается максимально большое скопление автомобилей из-за часа пик.

Не так давно эксперты Всемирной организации здравоохранения доказали, что 57 тысяч детей моложе 5 лет каждый год уходят из жизни из-за болезней, вызванных воздействием вредного воздуха.

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