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Кибербуллинг: как противостоять виртуальным обидчикам

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Нынешние школьники буквально не расстаются со смартфонами и компьютерами, зачастую предпочитая виртуальное общение реальному. Тем больнее для них кибербуллинг – издевательства и травля в Сети, пишет журнал «Яна». Ведь если в жизни от обидчика можно уйти, то интернет настигнет везде.

С кибербуллингом, то есть намеренными оскорблениями в интернете, сталкивались 27% школьников нашей страны – об этом свидетельствуют результаты опроса в рамках проекта «Будь разумен в интернете», который с мая по октябрь 2016 года проводился Союзом защиты детей (MTÜ Lastekaitse Liit).

Да, кибербуллинг остается как будто бы невидимым, а нанесенные им травмы не всегда и не сразу очевидны. Но вполне реальны, несмотря на виртуальность этой проблемы. Ведь даже одна-единственная обидная картинка, размещенная в какой-нибудь социальной сети, доступна для просмотра буквально всему миру! Попав в интернет, она остается там надолго, перетекая на разные сайты.

Электронные средства общения позволяют травить маленького человека настойчиво и последовательно! И при этом жертва не может никуда скрыться, а потому страдает многократно сильнее, чем от агрессивного поведения реального человека в реальной жизни. Да и обидчик не сразу видит реакцию жертвы и не может оценить всю силу ее переживаний. Таким образом буллинг в сети может быть гораздо более жестоким, чем в жизни.

- Чаще всего к веб-констеблям обращаются с проблемой использования фотографий без разрешения и создания от чьего-то имени поддельного аккаунта, – говорит веб-констебль Департамента полиции и погранохраны Маарья Пунак. – Самые новые тенденции связаны с пользователями Youtube, которые в видеороликах оскорбляют других пользователей, а также с созданием интернет-мемов, содержание которых унизительно или оскорбительно для конкретного человека.

Сложными можно назвать случаи, когда к травле, начатой одним человеком, присоединяется много людей, особенно если это маленькая школа и нет возможности отделить ребенка, ставшего объектом нападения, от других детей, нет систем поддержки. К сожалению, бывали случаи, когда в результате травли жертва начала причинять вред себе: например, наносить порезы.

- В 2015 году к веб-констеблям Департамента полиции и погранохраны обращались более чем с 5600 просьбами о помощи, каждая вторая была связана с кибербуллингом, – рассказывает руководитель проекта лаборатории дигитальной безопасности Таллиннского университета Бирги Лоренз. – Это говорит о том, что неоднократная и преднамеренная травля с помощью дигитальных ресурсов для Эстонии – острая проблема и что часто отсутствуют навыки и знания, как с ней справляться.

Итак, для начала нужно иметь в виду, что при всех особенностях кибербуллинга в его основе лежит буллинг – травля. И прежде, чем действовать, необходимо понять, что именно происходит.

- Взрослые не должны забывать, что речь идет о незрелых еще личностях, и что это естественная стадия их развития, – отмечает детский психолог Татьяна Романова. – Когда дети и подростки собираются в группы, были, есть и будут проблемы насилия, травли. Кибербуллинг – это один из видов травли, появившийся с распространением интернета. Школы, учителя, родители и другие взрослые должны учить детей твердо и с достоинством противостоять насилию.

Бирги Лоренз считает, что ребенок часто не понимает, что и в интернете, как и в реальной жизни, нужно быть осторожным и дружески общаться с другими людьми. Эксперт настойчиво рекомендует родителям прежде всего самим разобраться в том, что происходит в сети, освоить те ресурсы, которыми пользуется ребенок. Чтобы разъяснить, как правильно действовать, нужно знать, о чем речь.

- Ребенку важно знать, что на письма с беспокоящим содержанием отвечать не нужно, что отправителя такого письма можно блокировать, а о злонамеренных действиях следует известить модератора интернет-ресурса, а в более серьезных случаях и полицию, – перечисляет эксперт. – Также нужно подчеркнуть, что не стоит принимать каждое приглашение в друзья в социальных сетях, нельзя делиться паролями, а письмо или сообщение с беспокоящим содержанием необходимо сохранить или скопировать как доказательство. Очень важно, чтобы ребенок знал, что нужно рассказать о проблеме сразу, как только она возникает.

О том, что такое кибербуллинг, как родителям помочь своему ребенку не стать жертвой травли в интернете, как минимизировать последствия, а также в каких случаях зачинщикам кибербуллинга грозит тюремное заключение – читайте в полной версии статьи в мартовском номере журнала «Яна».

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