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По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Их всего четыре! С 93% точностью можно предсказать, что пара разойдется. С таким выводом выступил на конференции «О любви, одиночестве и счастье в отношениях» известный австрийский психотерапевт, представитель экзистенциального анализа Альфрид Лэнгле. Ученый рассказал, что пары, в отношениях которых присутствуют четыре особенности, достоверно в будущем разведутся. Расскажем, что это за особенности.

Итак, можно с 93% точностью предсказать, что пара разведется, если:

  • Один из пары занимает оборонительную позицию. На экзистенциально-аналитическом языке это значит, что он (она) ищет защиту. Эта позиция опустошает отношения, пишет Trulylove.ru.
  • Один из партнеров постоянно критикует другого. Это значит, что один обесценивает другого. И у другого возникает чувство: он меня не видит, я не могу быть с ним.
  • Если есть неуважение или обоюдное обесценивание. Это означает разрушение чувства собственной ценности. Персональность в отношениях не проявляется.
  • Присутствует закрытость. Если хотя бы один из пары закрыт, то нет общего проживания событий, переживания смысла.

По мнению Альфрида Лэнгле, у этих пар — даже если они идут в терапию — самые плохие шансы на сохранение брака. Они не могут найти друг с другом персональных отношений. Интересно, что уже в первые 15 минут разговора по невербальной коммуникации можно констатировать, какой прогноз имеет пара. Например, муж с женой сидят в такой позиции, что не смотрят друг другу в глаза. Или делают унижающие жесты.

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