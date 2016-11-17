Семь повседневных привычек, которые портят наши украшения

AdMe.ru делится с вами секретами правильного хранения и ухода за вашими драгоценностями.
Общие советы по правильному уходу:
- После каждого ношения протирать мягкой тканью — замшей, фланелью, микрофиброй.
- Мыльный раствор комнатной температуры на основе детского мыла — универсальное моющее средство для большинства украшений.
- Все украшения хранить отдельно друг от друга в мягких мешочках или шкатулках с ячейками, обитыми тканью.
На любые украшения негативно влияют:
- духи и косметические средства — образовывают пятна;
- бытовая химия, влажность и высокая температура — нарушение структуры материала, разрушение клеевого слоя, потеря или изменение цвета;
- механическое воздействие — появление микроцарапин;
- долгое воздействие солнечного света — камни теряют окраску и блеск.