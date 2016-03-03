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Любимые духи или дезодорант могут разрушить здоровье

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Может ли ваши любимый парфюм стать причиной какой-либо болезни? Исследователи из Университета Мельбурна утверждают, что ароматизированные косметические продукты вызывают целый комплекс проблем со здоровьем.

Любимые духи, туалетная вода или дезодорант - непременные спутники любого человека, который заботится о собственной гигиене и привлекательности. Но задумывались ли вы когда-либо о том, какое именно воздействие оказывают на организм человека духи, помимо приятного запаха?

Ученые из Университета Мельбурна выяснили, что у каждого третьего австралийца отмечаются неприятные побочные эффекты из-за ароматизированных косметических продуктов. Среди подобных эффектов - нарушение дыхания, мигрень или тяжелые головные боли, раздражения кожи и даже приступы астмы, передает Medikforum.ru.

Впрочем, ароматизированные продукты не исчерпываются духами и туалетной водой. В эту категорию входят мыло, самые разные спреи, очистители для домашнего хозяйства и для стирки белья и ароматизированные свечки. Всё это также может негативно воздействовать на здоровье. Авторы исследования говорят от целой эпидемии проблем со здоровьем по этой причине. Сегодня около 98,5% жителей Австралии подвержены воздействию тех или иных ароматизированных продуктов хотя бы один раз в неделю.

Исследование показало, что 7,7% человек вынуждены брать больничный или даже уходить с работы из-за болезней, вызванных воздействием ароматизированных продуктов. Для снижения риска до минимума эксперты призывают попытаться выбирать неароматизированные продукты так часто, как это возможно. И конечно, необходимо почаще открывать окна, чтобы обеспечивать нормальную циркуляцию воздуха в помещении.

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