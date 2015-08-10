Как сделать, чтобы мужчина стал вами одержим

На протяжении многих лет гуру Эллен Фейн и Шерри Шнайдер анализировали поведение счастливых в личной жизни женщин – тех, у кого было много поклонников, кто удачно вышел замуж и был счастлив в браке. Опра Уинфри назвала их бестселлер «Правила завоевания сердца мужчины твоей мечты» феноменом и дважды приглашала авторов на свое ток-шоу. Журнал People отнес книгу к категории must-read, а глянцевые журналы назвали ее лучшим изданием об отношениях. За 20 лет существования «Правил» миллионы женщин смогли ощутить их абсолютную эффективность, пишет Trulylove.ru.

Они получили отношения полные любви и уважения, которые перетекли в счастливый и крепкий брак. Следуя советам из этой книги, Кейт Миддлтон вышла замуж за принца, а Блейк Лайвли покорила сердце не одного голливудского холостяка. В «Новых правилах» писательницы помогают современным женщинам и девушкам общаться через Facebook, Skype, SMS и т.д. и при этом оставаться загадочной, поддерживать в мужчине инстинкт охотника, когда вокруг него так много «легкой добычи», выйти замуж в эпоху, когда все живут в гражданских браках и не спешат брать ответственность.

Не пытайтесь изменить мужчину и учить его жизни. Займитесь этим после того, как он на вас женится!

Мужчины любят трудности и теряют интерес, когда объект этой заинтересованности — и в особенности женщина — достается им слишком легко. Секретный способ заполучить парня: быть для него трудной задачей. Обращайтесь с ним так, как если бы он был вам безразличен, призывают Эллен Фейн и Шерри Шнайдер. Необходимо создать атмосферу таинственности и заставить мужчину страстно желать встречи с вами, что по нынешним временам большая редкость. «Правила» — это такой способ общения с любым мужчиной (при условии, что он первый завел с вами разговор, лично или в интернете), благодаря которому он становится одержим вами и готов к серьезным отношениям.

Как выйти замуж за мужчину мечты

1. Будьте девушкой, не похожей на остальных и выглядите как девушка, не похожая на остальных.

2. Не подходите к мужчине первой и не заводите разговор, не звоните и не пишите мужчине первой.

3. Не приглашайте мужчин на свидание с помощью SMS, социальных сетей и никаким другим способом.

4. Выждите минимум четыре часа, прежде чем ответить на первое сообщение мужчины, и минимум полчаса, прежде чем отвечать на каждое последующее сообщение.

5. «Поговорим/спишемся позже»: всегда и все заканчивайте первой — и исчезайте из поля зрения!

6. Не отвечайте на SMS и любые другие сообщения после полуночи.

7. Не принимайте приглашение на субботнее свидание позже, чем в среду. «Правильные девушки» ведут насыщенную жизнь. Конечно же, вы уже составили планы на выходные до того, как наступил четверг! Если он пригласит вас слишком поздно, не устраивайте ему выговор. Просто скажите, что вам очень жаль, но вы заняты.