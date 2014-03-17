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Гормональная терапия способна продлить женщинам жизнь

Krasotka.ee
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У женщин, проходящих заместительную гормональную терапию (ЗГТ) для облегчения симптомов менопаузы, меньше проблем с сердцем. Кроме того, такие женщины живут дольше. Это показало новое исследование, проведенное сотрудниками Медицинского Центра Седарс-Синай, сообщает The Hindustan Times.

ЗГТ направлена на замещение в организме недостающих гормонов. То есть, женщинам назначается эстроген (иногда вместе с прогестероном или аналогичными гормонами). Ученые обнаружили, что участницы исследования, принимавшие препараты ЗГТ, умирали на 30% реже тех, кто не проходил ЗГТ. Кроме того, у этих женщин на 20% чаще был нулевой индекс коронарного кальция, свидетельствовавший о низком риске сердечного приступа, пишет Meddaily.ru.

Также женщины, проходившие ЗГТ, на 36% реже имели индекс коронарного кальция выше 399, связанный с тяжелым атеросклерозом и высоким риском инфаркта. Специалисты говорят: эстроген укрепляет здоровье сердца. Он повышает гибкость кровеносных сосудов. После менопаузы уровень эстрогена снижается, поэтому риск сердечно-сосудистых заболеваний растет. Однако женщинам, уже имеющим проблем с сердцем, не рекомендуется проходить ЗГТ.

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