Готовим скраб на основе кофе

Периодическое проведение массажа посредством кофейного скраба оказывает тонизирующее воздействие, придает кожному покрову мягкую бархатистость, за счет удаления лишней влаги. Содержащийся в скрабе кофеин оказывает животворное воздействие на кожный покров, нормализует кровообращение, борется с образованием целлюлитных отложений, пишет Justcoolidea.ru.

Скраб на основе кофе можно без труда изготовить в домашних условиях. Хранить гущу, сырье для скраба следует в высушенном виде, в сухом месте, предохраняющем от появления плесени. Необходимо отметить, что для разного типа кожи следует использовать кофе различного помола — чем деликатней обрабатываемые места, тем тоньше должен быть помол. Приведем несколько способов приготовления скрабов с использованием кофе.

На кожу наносим гель для душа или крем и сверху насыпаем помолотый кофе. Массируем при помощи стандартных круговых движений. Универсальный способ, который подходит для различных участков кожного покрова.

Приготовим смесь из половины чашки кофе смешанного с разогретым молоком. Скраб должен приобрести консистенцию жирных сливок. Эффективен такой состав скраба для всего тела и помогает смягчить кожный покров.

Данный вид скраба показал высокую эффективность при борьбе с целлюлитом. Состав смеси следующий: полчашки овсяного «Геркулеса», 2 столовые ложки соли, 2 столовые ложки кофе, 6 капель эфирного масла, 3 капли масла розмарина, 2 капли масла корицы. Тщательно замешанный скраб наносим на участки кожного покрова с целлюлитом и массажируем на протяжении 10 минут. Смываем остатки скраба попеременно теплой и холодной водой. По завершении процедуры, кожу обрабатываем специальным увлажняющим кремом. И еще один немаловажный положительный эффект — кожа после скраба становится слегка золотистого цвета, имитирующего загар.