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Баунти: готовим рулет с райским вкусом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Давно хотелось удивить любимых чем-то необычным? “Баунти” — лучший выбор: приготовление простое, а наслаждение при дегустации поистине райское. Все продукты наверняка найдутся у вас дома.

Нам нужно:

Печенья — пачка или 200 гр

Сахар — 1 ст.л.

Какао — 2 ст.л.

Вода — полстакана

Сливочное масло — 80 гр

Сахарная пудра — 60 гр

Продукты собраны, можно переходить к готовке.

    Берем удобную посуду и кладем туда какао и печенье (превратить в крошку).

    Кипятим воду и растворяем в ней сахар.Полученный сироп добавляем к уже приготовленной смеси, тщательно помешивая, пишет Justcoolidea.ru.

    Сливочное масло и сахарная пудра — основа для крема. Взбиваем их и добавляем стружку из кокоса.

    Пищевая пленка раскладывается на удобной ровной поверхности. На нее выкладываем коричневую массу из какао и печенья и покрываем ее кремом с ароматом кокоса.

    Аккуратно сворачиваем рулет и отправляем его на час (лучше дольше) в холодильник.

Время истекло, пора всех звать за стол. Нарезаем рулет и угощаем любимых.

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