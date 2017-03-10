Баунти: готовим рулет с райским вкусом

Нам нужно:
Печенья — пачка или 200 гр
Сахар — 1 ст.л.
Какао — 2 ст.л.
Вода — полстакана
Сливочное масло — 80 гр
Сахарная пудра — 60 гр
Продукты собраны, можно переходить к готовке.
Берем удобную посуду и кладем туда какао и печенье (превратить в крошку).
Кипятим воду и растворяем в ней сахар.Полученный сироп добавляем к уже приготовленной смеси, тщательно помешивая, пишет Justcoolidea.ru.
Сливочное масло и сахарная пудра — основа для крема. Взбиваем их и добавляем стружку из кокоса.
Пищевая пленка раскладывается на удобной ровной поверхности. На нее выкладываем коричневую массу из какао и печенья и покрываем ее кремом с ароматом кокоса.
Аккуратно сворачиваем рулет и отправляем его на час (лучше дольше) в холодильник.
Время истекло, пора всех звать за стол. Нарезаем рулет и угощаем любимых.