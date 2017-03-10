Баунти: готовим рулет с райским вкусом

Нам нужно:

Печенья — пачка или 200 гр

Сахар — 1 ст.л.

Какао — 2 ст.л.

Вода — полстакана

Сливочное масло — 80 гр

Сахарная пудра — 60 гр

Продукты собраны, можно переходить к готовке.

Берем удобную посуду и кладем туда какао и печенье (превратить в крошку).

Кипятим воду и растворяем в ней сахар.Полученный сироп добавляем к уже приготовленной смеси, тщательно помешивая, пишет Justcoolidea.ru.

Сливочное масло и сахарная пудра — основа для крема. Взбиваем их и добавляем стружку из кокоса.

Пищевая пленка раскладывается на удобной ровной поверхности. На нее выкладываем коричневую массу из какао и печенья и покрываем ее кремом с ароматом кокоса.

Аккуратно сворачиваем рулет и отправляем его на час (лучше дольше) в холодильник.

Время истекло, пора всех звать за стол. Нарезаем рулет и угощаем любимых.