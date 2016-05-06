Пятница, 10. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как эффективно убрать шрамы на лице от прыщей?

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Прыщи могут доставить массу проблем. На них смотрят все окружающие, вы чувствуете себя неловко. А каждый раз, когда надо идти на встречу, работу или свидание – это испытание. В такие моменты хочется закрыться в темном чулане и никого не видеть, ведь тогда никто не увидит и вас. Прыщи – это далеко не предел испорченного настроения. Все-таки рано или поздно они проходят, да и средств для борьбы с ними сейчас довольно много. Куда сложнее свыкнуться со шрамами на лице, что остались после прыщей.

Можно ли избавиться от таких шрамов не хирургическим путем? Можно! Рассмотрим одни из популярных средств. Их можно приготовить дома самостоятельно, пишет Justcoolidea.ru.

Аспирин – помощник №1

Маска из аптечного средства позволит вам устранить покраснения в нужном месте и очистить лицо. Для приготовления вы должны взять две таблетки аспирина и добавить к ним каплю воды. Когда медпрепарат превратится в гранулы под воздействием жидкости, добавляйте мед в количестве одной чайной ложечки. После этого необходимо тщательно перемешать ингредиенты.

Маска наносится на проблемное место на десять минут. После этого необходимо сделать массаж и смыть состав с лица. Помните, что нельзя использовать маску в области глаз, так как там находится самая нежная кожа. Процедуру можно проводить один раз в неделю либо каждый второй день. Эта маска крайне эффективна, результаты вас приятно удивят. Воспалительные процессы будут подавлены, краснота спадет, а клеточные структуры кожного покрова обновятся.

Просто, но эффективно

Вот несколько рецептов, которые также показали отличные результаты при борьбе со шрамами от прыщей:

    Чайную ложечку сока лимона необходимо смешать с 25 граммами дрожжей и добавить к этим ингредиентам столовую ложку молока. Держать 20 мин.

    Смешайте в равных пропорциях сок лимона и сметану. Маску наносят не более чем на четверть часа.

    Смешать белую глину (чайная ложка), перекись водорода (две чайных ложечки) и сок лимона (две чайных ложечки). Маску оставлять на лице до появления плотной корочки.

    Тертый огурец необходимо смешать с луковым соком либо кислым молоком. Затем эту смесь положить в середину ткани, сложенной пополам. После этого полученный компресс положить на 15 — 20 минут на кожу.

Помните, что маски необходимо накладывать на тщательно очищенную кожу, а после определенного промежутка времени состав следует смывать теплой водой.

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