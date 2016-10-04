Психология отношений: почему мужчине полезно зависеть от женщины

Почему сильной половине человечества иногда полезно зависеть от представительниц прекрасного пола, попыталось разобраться издание Fire in Spire.

Да, мужчине нравится чувствовать себя "вожаком стаи", добытчиком, господином. И любое из этих проявлений – нормальное желание для них. Мужчина действительно должен быть главой семьи и быть первым, кто предлагает свой вектор движения данного семейства. Именно предлагает, а не констатирует что будет так, а не иначе, пишет Lady.obozrevatel.com.

Мужчина слабый будет ветировать любые предложения женщины, потому что боится, что она окажется права. Мужчина "правильный" не будет стыдится прислушиваться к женщине и соглашаться с ней. Ведь ему незачем бояться, что женщина будет доминировать, забирать его тестостерон и роль главаря семьи.

В семейных отношениях мужчина и женщина настолько крепко переплетают свои жизни, что становятся энергетически зависимы друг от друга. И какой посыл женщина отправляет своему супругу, таким и будет его день, вечер, месяц или год.

Мужчине полезно зависеть от женщины, если она дает ему свое женское тепло, поддержку и является для него "островком безопасности" в этом жестоком мире. При нормальном развитии отношений между мужчиной и женщиной, женщина дает своему избраннику топливо – силы для новых свершений и выполнения ежедневных обязанностей.

Правда ведь, если тебя дома ждет жена, которая встречает с улыбкой и радостью в глазах, ты спешишь домой вприпрыжку? И необязательно женщине встречать своего любимого в опрятном переднике, с бокалом виски в руках и румяным пирогом в духовке. Достаточно просто дать ему ощущение, что его ценят и ждут. Что дом – это уютная гавань. А поужинать можно и пиццей или консервами – все мы устаем, в конце концов.

И пусть существуют феминизм и эмансипация, но именно женщина является хранительницей очага и от нее зависит энергетический фон жилища. Чисто выдраенный пол и чистые окна – это хорошо, но не обязательно. Важно – не превращать свою обитель в то место, куда вечером оба возвращаются с сожалением и неохотой.

Ведь женщина дает топливо мужчине, она делится с ним своей энергией. Потому что от нее зависит, каким будет быт дома и будет ли гармония в семье. Постоянное плохое настроение женщины и неуважение партнера просто убивают отношения. Регулярные обиды и упреки, придуманные поводы надуть губы – это то, от чего у мужчины опускаются руки и он не стремится развиваться как личность, как специалист и неохотно возвращается домой по вечерам.

Элементарные домашние ссоры могут погубить бизнес, потому что мужчина становится эмоционально нестабильным, обозленным и не способным построить рациональные отношения в бизнес-сфере. И наоборот – когда в животе порхают бабочки от одной мысли о своей женщине – все получается и пазл складывается сам собой, в любой сфере жизни. Как будто что-то или кто-то прокладывает для него заведомо правильный путь. Потому, да, мужчине полезно зависеть от женщины, но только от той, которая дарит ему радость и заряжает энергией.

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Женщина способна дать мужчине толчок для развития. А он должен быть способен принять от неё эту энергию. Если мужчина считает, что место женщины на кухне, она не должна открывать рот, когда он принимает решения и вообще "ее день восьмое марта", тогда его дело труба.

Если мужчина не принимает женскую энергию – он деградирует. Сам он считает, что у него огромные крепкие тестикулы, если "баба молчит". Но на самом деле, он сам – не более, чем тестикула. Посмотрите на те пары, в которых мужчина – агрессор, а женщина – покорная безмолвная овечка. Ее мнение не принимается, ее энергия не принимается. Ее роль – воспитывать детей, готовить ужин и выполнять роль придатка к мужчине. Счастлив ли такой мужчина на самом деле? Нет, он ищет источники дополнительного наслаждения на стороне.

Так что, зависеть от женщины – не означает быть мямлей или недо-самцом. Это значит впустить в свою жизнь человека, который поделится с тобой своей энергией и даст силы для выполнения тяжелых обязанностей главы семьи.