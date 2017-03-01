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За жизнь нам суждено влюбиться три раза - и каждый раз по-разному! На каком этапе Вы?

Limon.ee
Limon.ee
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Как известно, за свою жизнь человек по-настоящему влюбляется трижды. Однако каждая любовь происходит по-своему и служит своей конкретной цели.

Первая любовь

Первая любовь происходит в юном возрасте, иногда ещё в старших классах школы. Эта любовь воплощает в себе мечты нашей молодости и соответствует нашему идеализированному представлению о любви — как в сказке, пишет Lifter.

Эта любовь удовлетворяет нашу потребность соответствовать ожиданиям общества. Мы безрассудно погружаемся в неё, думая, что эта любовь будет единственной (даже если нас не всё устраивает), и убеждаем себя, что так всё и должно быть.

Эта любовь больше связана с тем, как воспринимают нас окружающие, чем с нашими собственными чувствами.

Вторая любовь

Следующая любовь, вторая, — самая трудная. Она преподаёт нам уроки о нас самих и о том, что в отношениях необходимо чувствовать себя любимым.

Эта любовь несёт с собой великую боль — боль утраты, обмана и лжи.

Во время этой влюблённости нам кажется, что мы всё делаем по-другому, но это не так. Мы держимся за новую любовь, потому что эти отношения отличаются от предыдущих.

Но в этих отношениях мы растём; мы впервые испытываем настоящую боль; и начинаем понимать, чего в принципе хотим от отношений.

Проблема этой любви в том, что она бывает цикличной, — мы снова и снова повторяем одни и те же ошибки, ожидая иного результата. К сожалению, каждый новый виток цикла заканчивается хуже предыдущего.

Эта любовь часто бывает нездоровой и неравной. Иногда она сопряжена с эмоциональным и даже физическим насилием, а также разными видами манипуляции.

Эта любовь существует в состоянии постоянной драмы, и именно драматичность не позволяет нам от неё отказаться. Драма вызывает привыкание, и мы не можем разорвать порочный круг.

Эта влюблённость построена на сильном желании сделать так, чтобы отношения сложились, в ущерб реальности — ведь чаще всего они просто не работают. Нам хочется надеяться, что эта любовь будет вечной.

Третья любовь

Последняя влюблённость возникает неожиданно. Она поражает нас и рушит все наши представления о том, какой должна быть любовь.

Эта любовь даётся нам так легко, что мы сами не можем понять, как же мы забыли, что любовь бывает такой естественной и без осложнений. Эта любовь буквально сшибает нас с ног, потому что мы совсем не были готовы к новым отношениям.

В этой любви всё как будто идеально подогнано. Отношения складываются простые и без лишних ожиданий. Оказывается, совершенство вполне достижимо, когда на тебя никто не давит, и мы счастливы провести остаток жизни в этих отношениях.

Эта любовь совсем не похожа на то, что мы себе представляли, и не соответствует никаким правилам, которые мы себе придумывали. Она разбивает все наши мысленные построения и убеждения о том, как будет выглядеть любовь всей нашей любви.

Мы просто чувствуем, что всё идёт так, как надо. Эта любовь стучалась к нам в двери давно — надо было лишь откликнуться. Эта любовь учит нас любить и быть любимыми.

Возможно, что вы ещё не испытали все три вида любви, но это лишь означает, что вы ещё не готовы. Любовь нельзя торопить — она сама явится, когда настанет её время!

А вы согласны с этой статьёй? Расскажите нам в комментариях!

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