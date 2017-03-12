Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова

На следующий день после Международного Женского дня, 9 марта, с большим успехом в Центре русской культуры и при его поддержке в Таллинне состоялось уникальное шоу «Наследники традиций» от Школы моды и танца Max Moda.

«Наследники традиций» - полноценный перформанс с красивой музыкой, танцами и театральным показом детских и молодежных коллекций большим количеством участников, и всё это от от художника-модельера Максима Хлебникова. Причем, в модном показе своих коллекций дизайнер использовал танцы не только в качестве источника вдохновения, а активно интегрировал в шоу моды и танца. Такое грамотное слияние танцев и моды никого не оставило равнодушным. И, наконец, в завершение, решив добавить большей эмоциональности своему феерическому шоу, финальный выход моделей из классического дефиле превратился в романтическую театрально-танцевальную зарисовку.

Школа моды и танца Max Moda (художественный руководитель и профессиональный художник- модельер - Максим Хлебников - прим.ред.), нарушив возможные постановочные правила, наглядно продемонстрировала, как можно превратить авторские показы коллекций в красивое и грамотное зрелищное представление.

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