Эксперты опробовали схему расчета идеальной продолжительности солнечных ванн

УФ-лучи исследовали в течение одного месяца за каждый сезон с 2003 по 2010 год. Оказалось, среднестатистический человек (тип кожи III) не должен проводить более 29 минут в городе под прямыми солнечными лучами, если за окном июль. Однако в январе продолжительность безопасного временного лимита выросла до 150 минут. За это время тело успевает выработать витамин D, но кожа не успевает обгореть, пишет Meddaily.ru.

Также уровень облучения зависит от осанки человека, фигуры и одежды, говорят сотрудники Университета Валенсии. Притом, не все части тела синтезируют витамин с одинаковой эффективностью. К тому же, в принципе осенью и зимой организм может столкнуться с дефицитом витамина из-за сокращения продолжительности светового дня. В этом случае следует бороться с дефицитом с помощью правильного питания - печени, яиц, красного мяса и жирной рыбы. В любом случае теперь получена схема расчета оптимальной продолжительности солнечных ванн.