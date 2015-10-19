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Пять вещей о варикозе, которые должен знать каждый

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Варикозное расширение вен является довольно распространенным явлением, особенно у женщин среднего и старшего возраста. Эксперты в области лечения варикоза из Дании назвали пять вещей, которые необходимо знать о данном состоянии.

Женская болезнь. Статистика показывает, что от варикозного расширения вен страдает каждая вторая женщина старше 50 лет. И если вы относитесь к этой возрастной группе, а выраженного варикоза пока не наблюдается, относитесь к этой проблеме более внимательно и уделяйте внимание профилактике, пишет Medikforum.ru.

Ожирение - фактор риска. Многие люди знают о том, что главным фактором риска варикозного расширения вен является стоячая работа. Но куда меньше тех, кто знает про пагубное воздействие ожирения. Если вы страдает от больших объемов лишнего веса, то помните об этом. При ожирении происходит дополнительное давление на ноги.

Лучший метод лечения. Варикоз можно терпеть годами, заматывая ноги эластичным бинтом, а можно попробовать вылечить. Наиболее подходящей методикой для этого является лазерная коагуляция. Мало того, что процедура безболезненная и не оставляющая рубцов, ее еще и можно провести за один день. Особенно часто коагуляцию рекомендуют жертвам диабета, гипертонии и болезней почек.

Иногда лечение не требуется. В некоторых случаях варикоз не представляет никакой угрозы для здоровья, и его можно не трогать, но в других он может вызвать закупорку сосудов. А если тромб оторвется и двинется по венам, он может добраться до сердца или легких, что грозит смертью. Поэтому решение о том, как поступить с вашим варикозом, должен принимать врач.

Вам нужен специалист. Очень часто жертвы варикозного расширения вен даже не знают, к какому именно врачу им лучше показаться. Самый большой опыт лечения данного расстройства имеют сосудистые хирурги или флебологи. В случае сильных болей, отеков и тяжести в ногах, которые являются самыми частыми симптомами варикоза, срочно начинайте искать хорошего флеболога.

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