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Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Тяга к сладкому вкусу – одна из самых сильных, но от булочек, тортов и конфет полнеет фигура. Группа диетологов из США поделилась на страницах прессы советами о том, чем можно заменить калорийные сласти.

Тем, кто не может обойтись без сладкого, специалисты порекомендовали выбирать продукты, которые могут удовлетворить желание сладкого вкуса, но в то же время не окажутся для организма вредными, пишет Medikforum.ru.

К таким продуктам, по словам диетолога Шэрон Палмер, относятся арахисовое масло и желе. В покупном пирожном, помимо высокого уровня сахара и жиров, могут присутствовать искусственные добавки – ему лучше предпочесть самостоятельно приготовленный сэндвич с арахисовым маслом и желе, высказалась Палмер.

Другим сладким, но более здоровым лакомством, подсказала диетолог, является натуральный (греческий) замороженный йогурт. В йогурт можно добавить орехи, сушенные ягоды, стевию для сладости – это отличная альтернатива готовому мороженому, которое всегда избыточно калорийно.

Еще один десерт, который  медики посоветовали использовать для замены печенью и тортикам – замороженные бананы. Их можно тонко нарезать дольками, посыпать какао-порошком и орехами: такое угощение станет источником множества полезных для здоровья нутриентов, отметили эксперты.

Любителям пить чай с конфетами диетологи порекомендовали готовить конфеты самостоятельно. Для этого можно использовать нескольких ложек меда с добавлением кокосового масла, какао-порошка и измельченных орехов.

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