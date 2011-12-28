Пять домашних растений для лечения депрессии

Подсолнечник. Семена подсолнечника являются идеальным источником фенилаланина. Когда семечки в головках цветков становятся коричневыми, срезайте их вместе с 30 см стебля. Затем вешайте сушиться головками вниз в хорошо вентилируемых комнатах до характерной сухости. На финальном этапе семечки можно промокнуть в воде на ночь, а затем поджарить. Впрочем, большинство россиян прекрасно осведомлены о пользе и вкусе жареных семечек, пишет Medikforum.ru.

Орегано. Это растение лечит депрессию, так как оно богато розмариновой кислотой, кофеиновой кислотой и кверцетином. Добавляйте немного орегано в ваши салаты подобно тому, как вы добавляете туда мяту или базилик.

Ромашка. Растение насыщено снижающим выраженность депрессии кверцетином, а также кофеиновой кислотой. Ромашка на вкус приятней всего в виде чая, который можно приготовить самостоятельно, заваривая разные садовые растения и ромашку в кипящей воде в течение 10 минут.

Томаты черри. Они насыщены ликопином - фитонутриентом, который препятствует процессу скопления воспалительных компонентов, связанных с депрессией. Томаты черри лучше растить в ящиках, потому что они дают больше плодов, чем их более крупные разновидности.

Лаванда. Ваш домашний сад может стать отличным инструментом ароматерапии. Лаванду можно использовать для лечения депрессии, так как у этого растения очень расслабляющий запах. Только ставьте ее туда, где она будет получать максимум света.