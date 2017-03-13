Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женя Фокин поделился весенними секретами красоты

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Дни становятся все длиннее, и щебетание птиц постоянно напоминает о том, что уже не за горами время, когда на улицах будут чаще встречаться короткие юбки и во всем своем величии наступит весна. С нетерпением ожидает весны и любимый многими стилист Женя Фокин. Во время Дней красоты Maxima он делился с посетителями магазина секретами, которые мы с удовольствием передаем вам.

1) Косметический хит этой весны – сухие масла для тела

С наступлением первых теплых солнечных деньков многие женщины забрасывают брюки в дальний угол и достают из шкафа красивые платья и юбки. Красиво выглядеть весной в одежде, которая скрывает не так много, как зимние ансамбли, несомненно поможет сухое масло для тела. Нанесите масло на все тело или только на ноги, и вы сразу заметите, как засияет ваша кожа. Некоторые масла также создают легкий эффект загара – почему бы не пополнить свою косметичку в преддверии весны таким продуктом?

2) Начните утро с ароматерапии

Как же здорово, когда утренний душ радует тело и душу, заряжая позитивом на весь день! Уделите себе утром хотя бы пять лишних минут, выберите гель для душа с приятным запахом и насладитесь началом нового дня с домашней ароматерапией. На Днях красоты Maxima мы провели небольшой эксперимент, чтобы определить любимые запахи этой весны. Неоспоримыми фаворитами стали гели для душа Dove с запахом пиона и фисташек – очень рекомендую попробовать их этой весной.

3) Важен продукт, а не логотип

Не обязательно тратить ради красоты сотни или даже тысячи евро. Радуя свой организм регулярными тренировками и здоровым питанием, а также не пренебрегая сном, вы создадите предпосылки для того, чтобы выглядеть хорошо. Разумеется, существует множество косметических продуктов, которые помогут вам стать еще прекраснее, но этой весной я рекомендую отдать предпочтение умеренному потреблению. Например, в супермаркетах найдется множество отличных эффективных косметических товаров. Это также несомненно поможет неплохо сэкономить, а летом вы найдете, на что потратить лишние деньги.

4) Обращайте внимание на потребности своего тела

Легко пойти на поводу многочисленных завлекательных рекламных кампаний. Постойте! На минуту остановитесь и подумайте, чего в данный момент после утомительной зимы больше всего просит именно ваш организм. Нет никакого смысла покупать что-то просто потому, что кто-то сказал, что этот продукт – хороший. Подумайте, что нужно и хочется вам лично.

5) Обретите уверенность в себе и внутреннее удовлетворение

Если вы довольны собой, не сомневайтесь – это будет видно. Внутреннее сияние не остается незамеченным! Уделяйте себе достаточно времени, займитесь чем-то, чем вы давно хотели заняться. А если в этот «компот» еще добавить парочку любимых косметических продуктов, весна начнется блестяще!

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