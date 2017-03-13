Четыре модных тренда от Kaubamaja для женщин

Игра пастельных красок

«С наступлением весны мода, как и природа, становится более красочной», – говорит директор по маркетингу Kaubamaja AS и главный редактор журнала Hooaeg Бритта Ратас. «Но этой весной модникам и модницам придется быть слегка сдержанными и удивлять окружающих нарядами в пастельных тонах, приправленными броскими и красочными деталями и интересным кроем», – добавляет Ратас. Доминирующими можно назвать небесно-синий, молочно-розовый и лавандовый оттенки.

Яркие глашатаи весны

«Весенний гардероб любит краски, хотя в этом сезоне они гораздо более сдержанные, – говорит Бритта Ратас. - Яркие цвета властвуют, скорее, среди аксессуаров, но истинным гурманам моды разрешается облачаться в них полностью. Поскольку ключевым понятием в моде этого сезона является гармония, любители ярких красок могут уравновешивать свои наряды использованием аксессуаров пастельных тонов». Среди оттенков доминируют оранжевые, полыхающие красные, смелые синие и теплые желтые тона.

Конкретные полосы

«Полоска по-прежнему не теряет своей актуальности, но, как и в прошлые годы, создатели моды снова сумели вдохнуть в нее новую жизнь, – объясняет Бритта Ратас. – На этот раз дизайнеры удивляют линиями, заимствованными у мужских рубашек и весьма умело перенесенными в женскую моду. Полоска в женской моде всегда пользуется почетом, продольные полосы стройнят и придают образу представительность». В полоску раскрасились не выходящие из моды платья-рубашки, туники, юбки и даже обувь.

Почти что летнее буйство узоров

Почувствовать приближение лета помогают рисунки в тропическом стиле. «Будь то крупные листья или тропические цветы, но наряду с пастельными оттенками они привносят идеальный баланс в женский гардероб», – рассказывает Бритта Ратас о последних модных тенденциях. – Этой весной буйство узоров несколько более сдержанное, допускающее создание баланса за счет пастельных тонов, однако летом краски и крупный рисунок снова поднимутся на пьедестал почета».