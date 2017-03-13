Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Четыре модных тренда от Kaubamaja для женщин

Krasotka.ee
Krasotka.ee

Каждый год мы ждем от весенней моды истинного взрыва красок и новых деталей. Однако этой весной мода предлагает максимальную гармонию и вкус. Цвета комбинируются умело, особое внимание уделяется именно аксессуарам, будь они пастельных тонов, яркие, словно их макнули в банку с краской, или вообще полосатые.

Игра пастельных красок

«С наступлением весны мода, как и природа, становится более красочной», – говорит директор по маркетингу Kaubamaja AS и главный редактор журнала Hooaeg Бритта Ратас. «Но этой весной модникам и модницам придется быть слегка сдержанными и удивлять окружающих нарядами в пастельных тонах, приправленными броскими и красочными деталями и интересным кроем», – добавляет Ратас. Доминирующими можно назвать небесно-синий, молочно-розовый и лавандовый оттенки.

Яркие глашатаи весны

«Весенний гардероб любит краски, хотя в этом сезоне они гораздо более сдержанные, – говорит Бритта Ратас. - Яркие цвета властвуют, скорее, среди аксессуаров, но истинным гурманам моды разрешается облачаться в них полностью. Поскольку ключевым понятием в моде этого сезона является гармония, любители ярких красок могут уравновешивать свои наряды использованием аксессуаров пастельных тонов». Среди оттенков доминируют оранжевые, полыхающие красные, смелые синие и теплые желтые тона.

Конкретные полосы

«Полоска по-прежнему не теряет своей актуальности, но, как и в прошлые годы, создатели моды снова сумели вдохнуть в нее новую жизнь, – объясняет Бритта Ратас. – На этот раз дизайнеры удивляют линиями, заимствованными у мужских рубашек и весьма умело перенесенными в женскую моду. Полоска в женской моде всегда пользуется почетом, продольные полосы стройнят и придают образу представительность». В полоску раскрасились не выходящие из моды платья-рубашки, туники, юбки и даже обувь.

Почти что летнее буйство узоров

Почувствовать приближение лета помогают рисунки в тропическом стиле. «Будь то крупные листья или тропические цветы, но наряду с пастельными оттенками они привносят идеальный баланс в женский гардероб», – рассказывает Бритта Ратас о последних модных тенденциях. –  Этой весной буйство узоров несколько более сдержанное, допускающее создание баланса за счет пастельных тонов, однако летом краски и крупный рисунок снова поднимутся на пьедестал почета».

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАвкусвниманиегардеробглавный редактордизайнерыпьедесталредакторцветы
вестник моды
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:20
Модный тренд: колготки в сетку
17:00
Семь вещей про секс во время менструации, о которых никто вам не скажет
16:38
Женщина приучает свою двухнедельную дочь к горшку
16:30
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
16:22
15 вещей, которые уважающие себя женщины больше не носят
16:06
Четыре модных тренда от Kaubamaja для женщин
15:47
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
15:12
Женя Фокин поделился весенними секретами красоты
14:45
Фото: River Island представил весеннюю коллекцию
14:31
Галерея: FIBIT показал модные тенденции
14:18
Пять домашних растений для лечения депрессии
14:00
Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям
13:48
Пять вещей о варикозе, которые должен знать каждый
13:04
Фото: наряды для самых маленьких модников
12:45
Галерея: вот как надо одеваться этой весной
12:32
Неправильный режим сна негативно влияет на мозг подростков
12:21
Эксперты опробовали схему расчета идеальной продолжительности солнечных ванн
17:18
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
15:45
По этим симптомам можно с точностью 93% предсказать, что пара разойдется!
14:35
Восемь вещей, о которых категорически нельзя говорить при ребенке
Все новости
ФэшнЦеликом
Модный тренд: колготки в сетку

Модный тренд: колготки в сетку

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям

Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям

Маленькие порции приводят к набору лишнего веса

Маленькие порции приводят к набору лишнего веса

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

10. мар
Безглютеновые диеты повышают риск диабета
Самые читаемые
15 вещей, которые уважающие себя женщины больше не носят
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
Галерея: вот как надо одеваться этой весной
Пять домашних растений для лечения депрессии
Топ комментариев
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток(3)
Надо ли весной давать ребенку витамины?(2)
Чтобы похудеть, необходимо отказаться от ресторанов, заявляют эксперты(1)
Китаянка родила младенца-гиганта(1)
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвниманиеволосыдизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциякофелюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпродуктыребенокрезультатыспециалистыудовольствиеупотреблениеученыеэффект
LimonЦеликом
Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием

Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием

Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!

Знакомьтесь! Это популярное танцевальное радио – DFM!

Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...

Босс требовал от подчиненного справку о болезни, и тогда его врач написал это письмо...

17:23
Шурыгина отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней
16:30
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
16:09
Виктория Боня показала роскошное жилье в Голливуде
15:35
Эстонию в этом году ожидает успех на «Евровидении»! Букмекеры сообщили, какое место мы в этот раз займем
Rus.Postimees.eeЦеликом
Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (1)

Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро

Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро

17:31
Стало известно имя нового руководителя горсобрания Нарва-Йыэсуу
17:22
Фото, видео: в Киеве замуровали двери в офиса Сбербанка
17:19
Госконтролер: план переезда Академии МВД из Таллинна в Нарву нецелесообразен
17:03
Лето не за горами: пять симпатичных дач ищут новых хозяев
ВпрокЦеликом
Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

13:24
Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз
Погода
Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees