Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!

На вечере Елена Соломина представила свою книгу «Я на пути к идеальному телу» и подписала экземпляры всем желающим. Автограф-сессию продолжила экстрасенс Илона Калдре, она подписала номера журнала «Яна» со своей фотографией на обложке, а также повязала всем, кто хотел, красную ниточку-оберег на удачу. В очередь выстроились буквально все участницы вечеринки!

Ведущей вечера в стильной атмосфере модерна была главный редактор журнала Наталья Сааль, которая поделилась массой интересных новостей из мира моды и красоты и одарила гостей праздника подарками.