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Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!

Krasotka.ee
Krasotka.ee

Журнал «Яна» – самый крупный и самый читаемый в Эстонии глянцевый журнал на русском языке, по сложившейся традиции отметил Женский день и свой день рождения вечеринкой, пригласив гостей в таллиннский ресторан Scheeli.

На вечере Елена Соломина представила свою книгу «Я на пути к идеальному телу» и подписала экземпляры всем желающим. Автограф-сессию продолжила экстрасенс Илона Калдре, она подписала номера журнала «Яна» со своей фотографией на обложке, а также повязала всем, кто хотел, красную ниточку-оберег на удачу. В очередь выстроились буквально все участницы вечеринки!

Ведущей вечера в стильной атмосфере модерна была главный редактор журнала Наталья Сааль, которая поделилась массой интересных новостей из мира моды и красоты и одарила гостей праздника подарками.

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