15 вещей, которые уважающие себя женщины больше не носят

Иногда это понятно: некоторые наряды просто неотъемлемы от нашего имиджа, даже если шанс надеть их выпадает реже, чем хотелось бы, но зачастую это совершенно неоправданно, пишет Lifter.com.ua.

Как бы тяжело ни было это признать, некоторые вещи уже никогда не вернутся в моду.

Поэтому, если у вас есть какая-то из этих вещей, избавьтесь от нее немедленно:

1. Бандажные платья.

Даже Ким Кардашян их уже не носит. Пожалуйста, не позорьтесь.

2. Джинсовые леггинсы.

Этот эластичный кошмар без карманов представляет собой все самое худшее, что есть в джинсах и леггинсах, объединенное в одной вещи.

3. Джинсы с заниженной талией.

Помните, когда приходилось рефлекторно подтягивать штаны прежде чем сесть? Это было ужасно. Давайте не будем возвращаться в то время.

4. Шляпы с узкими полями.

Широкополые шляпы всегда будут в моде. Но не это уродство: особенно страшны полосатые с контрастной лентой.

5. Поддельные сумки люксовых брендов.

Во-первых, никого они не обманывают. Во-вторых, не стоит поддерживать криминальную индустрию. В-третьих, большинство из тех, кто разъезжает на общественном транспорте с Louis Vuitton и Chanel в руках, даже не подозревают, сколько такие вещи стоят на самом деле!

6. Туфли-копытца.

Подразумевалось, что скрытая платформа и скругленный носок будут популярны у представительниц профессиональной элиты. Но не вышло.

7. Пробковые платформы с открытым носком.

У вас правда такие есть? И вам не стыдно?

8. Севшие джинсовые куртки.

Вы всегда влезете в эту куртку, потому что она растягивается, как резинка на старых трусах. Но стоит ли?

9. Шарфы-хомуты.

Обычный шарф и так можно носить тысячью разных способов, так что хомут никому не нужен. Не говоря уж о том, что он толком не греет.

10. Одежда с туристическими надписями.

У всех найдется кучка одежды с невыносимо яркими (часто неоновыми) названиями стран и городов. Это худший сувенир, какой только можно привезти из-за границы.

11. Все хозяйственные сумки.

С названиями конференций, магазинов, фестивалей и пр. Выбрасывайте ВСЕ не задумываясь. Ладно, одну можно оставить.

12. Дешевые вьетнамки, которые больно носить.

Вам что, так ценны волдыри между пальцами? Нашли что хранить!

13. Блестящие колготки.

Все, что светится и переливается, отправляется на помойку. Если, конечно, вам не 13 лет и вы не живете в Житомирской области.

14. Одежда со стразами.

Особенно с надписями, выложенными стразами. Хотите сиять — выбирайте пайетки. Но пожалуйста, оставьте стразы в нулевых.

15. Резинки с декором.

Резинки с декором, цветами, фруктами, бубенцами и т. п. годятся только для тематических балов. В детском саду.