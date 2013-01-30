Женщина приучает свою двухнедельную дочь к горшку

Синди использует принцип естественной гигиены новорожденного, который подразумевает отслеживание туалетных привычек маленькой Хлои. Малышка, конечно же, еще не может садиться на горшок, потому пока мама ее просто регулярно «высаживает», держа ее над раковиной, пишет Soulpost.ru.

«Это весело, и мне нравится, что так у меня налаживается более глубокая связь с моим ребенком, — говорит Синди. — Когда я впервые сказала мужу, что планирую такой подход, еще до рождения ребенка, он подумал, что я сошла с ума. Это изменилось после того, как он пару раз увидел, как я держу малышку над раковиной и прошу ее пописать. Теперь он тоже в теме».

Блогер говорит, что прежде всего старается высаживать Хлою сразу же после пробуждения — как это и у взрослых. Женщина рассказывает, как они стоят над раковиной и смотрят друг на друга в зеркало, и она говорит дочке мочиться или какать.

«Так я вижу выражение ее лица, как она настраивается, чтобы пописать. После всего я повторяю много раз: «Ты пописала, пописала» — чтобы она ассоциировала это слово с тем, что только что сделала. По сути это точно так же, как вы приучаете щенка ходить в туалет только на улице».

Естественная гигиена новорожденного практикуется во многих культурах мира, но с появлением у нас подгузников позабылась. Малыши не отличаются от взрослых и тоже не хотят себя пачкать. Но если постоянно использовать вспомогательные средства — подгузники, — то примерно к шести месяцам этот инстинкт пропадает.

Многие не верят, что младенец может сообщать, когда хочет в туалет, но ведь он как-то показывает, что хочет есть, спать, или что ему холодно или жарко? Все дело в том, чтобы наблюдать за своим ребенком.