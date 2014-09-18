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Семь вещей про секс во время менструации, о которых никто вам не скажет

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Когда мы занимаемся сексом во время месячных, мы не всегда в курсе всех нюансов. Да, высвобождение эндорфинов во время оргазма может облегчить боль, но, кроме этого, есть и другие вещи, влияющие на ваше здоровье и самочувствие.

Вот семь вещей про секс во время менструации, о которых никто вам не говорил:

Вы должны использовать презерватив

Даже если вы состоите в моногамных отношениях, и у вас есть другой метод контроля над рождаемостью, во время секса необходимо использовать презерватив. Это уменьшает вероятность заражения бактериями, пишет Soulpost.ru.

Кровь — идеальная среда для бактерий. Если кровь во влагалище или матке подвергается воздействию небольшого количества бактерий во время незащищенного секса, их рост может возрасти.

Позиция — это все

Во время ваших критических дней важно правильно выбрать секс-позицию. Например, «Ложки» или миссионерская поза — идеальны с точки зрения гравитации. Когда вы находитесь сверху на партнере, вероятно, из вас будет вытекать больше крови. Поэтому, если хотите ограничить количество крови, подумайте о том, какие позиции помогут избежать этого.

Секс в душе великолепен лишь в теории

Кровь+вода+секс, казалось, бы хорошее и чистоплотное сочетание. Однако секс в душе великолепен только в теории. Он может быть опасным из-за скользкой поверхности, и, кроме того, вода может вымывать смазку, делая проникновение болезненным. Поэтому лучше ограничиться диваном, укрытым полотенцем.

Вы все еще можете забеременеть

Если у вас месячные, значит вы овулировали две недели назад, и, если вы не забеременели, то ваша слизистая оболочка матки теряет свою равномерную структуру. Вы не можете забеременеть, потому что окно плодородия пропало. Но проблема в том, что у многих женщин нерегулярный цикл, поэтому, если вы не знаете точно, когда у вас менструация и овуляция, риск забеременеть остается.

Это может сблизить вас еще больше

Секс во время месячных – интимное действие, которое требует доверия и чрезвычайного уровня комфорта. Это помогает сблизиться еще больше.

Это может сократить ваш менструальный период

Секс может сократить продолжительность ваших месячных. С каждым сокращением мышц, которое приходит с оргазмом, слизистая оболочка матки и кровь вытесняются. Чем больше оргазмов и больше схваток, тем больше вытеснение. Именно так ваш менструальный период можно сократить на несколько дней.

Ощущения потрясающие

В дополнение к многочисленным преимуществам секса во время менструации, он дарит замечательные ощущения. Каким образом? Многие женщины становятся более возбужденными, когда у них месячные. Кроме того, поскольку у вас менструация, нет необходимости в смазке.

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