Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Модный тренд: колготки в сетку

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сегодня многие вещи, подпортившие себе репутацию в прошлом, получают второй шанс на существование. Сюда можно включить и логоманию, и голый живот, и один из самых коварных аксессуаров лихих 90-х и беззаботных нулевых — колготки в сеточку. Рассказываем, с какими вещами сетка дружит, а какие предметы гардероба с ней лучше никогда не комбинировать.

С туфлями с открытой пяткой

Одна из главных тенденций сезона Весна-Лето 2017 — туфли с открытой пяткой на небольшом каблуке. В этом году их стоит носить с любой одеждой. Лучше всего подобные туфли смотрятся без аккомпанемента в виде колготок, но мелкая сетка в этой истории вполне себе позволительна, пишет Lady.mail.ru.

С ботильонами

Любые сапоги, на каблуках любой высоты, абсолютно любого цвета нельзя носить с колготками в сетку. Это предметы из разных миров и пересекаться в одном образе они не должны ни при каких обстоятельствах. Пожалуй, это единственный запрет, где исключений не существует. Зато ботильоны на устойчивом каблуке — именно та обувь, которую можно смело носить с сеткой.

С лодочками и джинсами

Если в 90-е колготки в сетку ассоциировались со стилем гранж, то в нулевые на смену массивным ботинкам пришли туфли на шпильке. Сегодня сочетать сетку и лодочки на высоком каблуке можно, вот только вместо ультракоротких платьев лучше выбирать укороченные джинсы, а сами колготки заменять на гольфы. Этот же трюк стоит проделывать и с другой обувью: лоферами, кроссовками, кедами.

С обувью на платформе

Платья и юбки длины мини с колготками в сетку комбинировать можно и нужно, но стоит помнить о простых правилах: глубокое декольте при таком дуэте запрещено, тонкие ткани исключаются (пусть все эти ультракороткие, многослойные юбки из тюля и шелка так и останутся воспоминанием о нулевых). Обувь на каблуке, конечно, подобрать можно (взять хотя бы строгие ботильоны), но лучше выбрать пару на плоском ходу. Если желание оторваться от земли непреодолимое — попробуйте примерить ботинки на платформе.

С леопардовым принтом

Казалось бы, леопард, короткая юбка и колготки в сетку — смесь более чем гремучая. Собирать образ из таких предметов нужно, подумав сто раз. Если смягчить образ такими спокойными вещами, как белая футболка и пиджак в строгую гусиную лапку, а в качестве обуви выбрать не высокий каблук, а ботинки, то подобная комбинация вполне имеет право на существование.

С лоферами

В каком-то смысле колготки (и носки) в сетку даже заменили классические черные модели. Их носят с укороченными брюками, джинсами и строгими лоферами. Получается неплохо.

Со спортивными вещами

Худи, кроссовки, объемные платья, напоминающие безразмерные толстовки, — беспроигрышный прием, если речь идет о сетчатых колготках. Тут есть что-то и от эпохи гранжа 90-х, но вместе с тем такие образы смотрятся очень органично, круто и современно.

С яркой обувью

Крупная сетка — не самый удачный выбор. В этой истории мы бы рекомендовали обходить стороной колготки, напоминающие рыбную сеть. Но если уж они оказались у вас в руках, и вы не собираетесь убирать их в дальний ящик, то никогда не носите их с короткими юбками и платьями. Придумайте образ с максимально простыми, нейтральными вещами и сделайте акцент на обуви, например, на ярких ботильонах или ботинках.

Кроме того, сегодня колготки в сетку вышли из привычного нам всем формата. Тут есть самые причудливые формы: соты, ромбы, круги, рисунки и узоры, нанесенные поверх колготок, и многое другое. Точно есть из чего выбрать.

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вестник моды
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