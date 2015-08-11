Ученые предложили беременным петь колыбельные своему животу

Как пишет The Telegraph, ученые привлекли к участию в исследовании около 170 беременных женщин. Часть из них попросили за несколько месяцев до родов начать регулярно петь колыбельные песенки своему животу и продолжать их петь после рождения малышей. Остальные мамы этого не делали, пишет Deti.mail.ru.

Ученые проанализировали поведение младенцев из обеих групп, и пришли к выводу, что колыбельные действительно «работают». Так, оказалось, что в течение суток малыши из «поющей» группы плачут в среднем на 10% меньше, чем те новорожденные, которым не пели, когда они еще были в мамином животе. Среди тех младенцев, которые страдали от колик, малыши из «поющей» группы плакали в среднем на четверть меньше, чем остальные.

У колыбельных обнаружились и другие преимущества. Так, не только дети, но и мамы из «поющей» группы в среднем были гораздо спокойнее и расслабленнее, чем другие, они испытывали меньше стрессовой нагрузки, связанной с рождением ребенка. Кроме того, колыбельные повысили степень материнской привязанности к младенцу. Когда исследователи измерили этот показатель по специально разработанной шкале, в «поющей» группе он составил 1.96 при среднем значении 1.28.