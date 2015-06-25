Восемь ошибок в уходе за волосами

Ошибка №1: Расчесывать мокрые волосы. Очень часто мы расчесываем волосы сразу же после мытья головы и даже не подозреваем, что делаем большую ошибку. Ведь когда наши локоны намокают, они становятся намного тяжелее, им можно сильно навредить расческой. Волосы будут с легкостью обрываться и выдергиваться. Поэтому лучше расчесать их до мытья, пишет Lady.tochka.net.

Ошибка №2: Выравнивать влажные волосы утюжком. Ни в коем случае не пользуйся утюжком, когда волосы еще не высохли. Так ты можешь травмировать их, сделать слабыми и ломкими.

Ошибка №3: Интенсивно вытирать мокрые волосы полотенцем. Волосы во влажном состоянии очень хрупкие. Чтобы не навредить им, необходимо аккуратно промокнуть их полотенцем, но ни в коем случае не тереть.

Ошибка №4: Редко мыть расческу. Расческа – настоящий сборщик микробов и пыли, который может спровоцировать быстрое загрязнение наших волос, и даже появление перхоти. Поэтому ее нужно регулярно очищать от скопившихся на ней волосков и тщательно вымывать.

Ошибка №5: Начинать расчесывать волосы от корней. Волосы необходимо расчесывать, начиная с кончиков и постепенно поднимаясь к корням. Делать это нужно аккуратно, не спеша. Так ты сможешь легко распутать локоны, при этом, не навредив им.

Ошибка №6: Слишком часто делать тугие прически. Волосы, точно так же как и мы, нуждаются в отдыхе. Если каждый день делать тугие прически (например, хвост), со временем они ослабнут, будут больше склонны к выпадению.

Ошибка №7: Мыть голову слишком горячей водой. Волосы необходимо мыть теплой водой, даже слегка прохладной. Горячая вода пагубно влияет на наши локоны, делает их сухими и ломкими.

Ошибка №8: Очень часто пользоваться феном для волос. Все мы прекрасно знаем, что частое использование фена вредит нашим волосам. Однако отказаться от этого электрического прибора не можем, так как он значительно экономит наше время, помогая быстро высушить наши локоны. Если ты тоже не можешь обойтись без фена, используй термозащиту. Не суши волосы сразу же после мытья головы. Пусть они немного высохнут самостоятельно. А еще лучше не используй для сушки горячий воздух.