Понедельник, 13. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Наверняка, ты не раз замечала, что твой знак Зодиака во многом определяет твой характер и что конкретным знакам свойственно определенное поведение. Конечно, обобщать нельзя, ведь во всём есть исключения, но твоя сексуальность, во многом, зависит от твоего Зодиака. Проверим?

Водолей

Девушки-Водолеи обычно рано начинают вести половую жизнь и ведут её довольно активно, но со временем предпочитают одного, постоянного партнёра. Несмотря на то, что часто они - противницы орального секса, по своей натуре эти девушки очень страстные, умеющие получить удовольствие от секса и доставить его партнёру.

Овен

Овны - большие любительницы флиртовать и быть окруженными мужским вниманием. Они легко относятся к экспериментам в постели и больше всего любят доставлять удовольствие партнеру. Эти девушки запоминаются мужчинам на всю жизнь, пишет Lady.tochka.net.

Рак

Романтичная девушка-Рак - это та, кто влюбляется в своего партнера раз и навсегда. Что самое важное - чаще всего это взаимно. Скромные Раки могут казаться стеснительными, но это далеко не так - в постели эти девушки могут быть готовы на самые разные эксперименты, за что их и ценят мужчины.

Козерог

Козероги четко понимают разницу между любовью и сексом, потому с ними, в первую очередь, комфортно морально. Холодные снаружи - эти девушки самый настоящий ураган внутри. Если партнер не хочет потерять такую девушку - нужно поддерживать страсть в отношениях, иначе Козерог исчезнет.

Близнецы

Двойной знак Близнецов, которые могут быть абсолютно разными, так же ведет себя и в постели: сегодня ласковая неподвижная кошечка, завтра - активная фурия. Астрологи считают, что самые фригидные девушки - именно Близнецы, но им просто нужен правильный партнер.

Лев

Гордые властные Львицы, любительницы грубого секса, предпочитают держать ситуацию под контролем. Их ценность в том, что они могут объяснить партнеру, как и что нужно делать в постели, чтобы Львица получила удовольствие не только от процесса.

Весы

Весы - это те девушки, чья сексуальность раскрывается со временем. До 20 лет они обычно не осознают всей прелести сексуальных отношений, но потом этих девушек не остановить. Эта девушка никогда не скажет, что у неё болит голова.

Рыбы

Рыбы - девушки, для которых очень важны новые эмоции, впечатления и бабочки в животе. Поскольку в знаке Рыб две рыбки плывут в разных направлениях, эти девушки противоречивы, потому не удивительно, что романтичные Рыбки - любительницы грубого секса.

Скорпион

Для Скорпионов важен не сколько процесс, сколько сам факт завоевания партнера. Эти девушки - страстные и в сексе бывают грубоваты. С ними может не быть романтики, но в этом-то и особенность.

Телец

Девушки-Тельцы обычно поздно начинают вести сексуальную жизнь, они трепетно относятся к своей девственности, как и к подбору полового партнера. В сексе они сначала скованны, но со временем входят "во вкус", главное - правильный партнер.

Дева

Правильные рассудительные Девы обычно имеют одного постоянного партнера и на всю жизнь. Эти девушки нежны и ласковы, партнер им нужен страстный, который сможет разбудить в них ураган эмоций.

Стрелец

Эти девушки пользуются успехом у мужчин, они легко относятся к свободному сексу и не видят ничего зазорного в сексе на одну ночь. Стрельцы - страстные, активные, любят руководить процессом.

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАдевушказнак зодиакаособенностьудовольствиеэксперименты
вестник моды
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:43
Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!
18:21
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
18:00
Восемь ошибок в уходе за волосами
17:42
Ученые предложили беременным петь колыбельные своему животу
17:20
Модный тренд: колготки в сетку
17:00
Семь вещей про секс во время менструации, о которых никто вам не скажет
16:38
Женщина приучает свою двухнедельную дочь к горшку
16:30
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
16:22
15 вещей, которые уважающие себя женщины больше не носят
16:06
Четыре модных тренда от Kaubamaja для женщин
15:47
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
15:12
Женя Фокин поделился весенними секретами красоты (1)
14:45
Фото: River Island представил весеннюю коллекцию
14:31
Галерея: FIBIT показал модные тенденции
14:18
Пять домашних растений для лечения депрессии
14:00
Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям
13:48
Пять вещей о варикозе, которые должен знать каждый
13:04
Фото: наряды для самых маленьких модников
12:45
Галерея: вот как надо одеваться этой весной
12:32
Неправильный режим сна негативно влияет на мозг подростков
Все новости
ФэшнЦеликом
Модный тренд: колготки в сетку

Модный тренд: колготки в сетку

Опрос

В опросе приняли участие  человек
ФигураЦеликом
Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям

Врачи назвали лучшие продукты для замены сладостям

Маленькие порции приводят к набору лишнего веса

Маленькие порции приводят к набору лишнего веса

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

Медики объяснили, почему традиционная яичница на завтрак вредна

10. мар
Безглютеновые диеты повышают риск диабета
Самые читаемые
15 вещей, которые уважающие себя женщины больше не носят
Как узнать будущее: эффективное гадание по таблице предсказаний
Сексуальность по знаку Зодиака: узнай, какая ты в постели
Галерея: смотрите, кто пришел на вечеринку журнала «Яна»!
Пять вещей о варикозе, которые должен знать каждый
Топ комментариев
Почему живущих за рубежом русских женщин принимают за проституток(3)
Надо ли весной давать ребенку витамины?(2)
Врачи назвали десять полезных на ночь продуктов (1)
В этом году женщинам повезло больше: эстонские мужчины расщедрились на цветы(1)
Галерея: в ЦРК состоялось незабываемое весеннее шоу от школы танца и моды Максима Хлебникова
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьвниманиеволосыдизайнерженщинаженщиныингредиентыисследованиеисследованияисследователиколлекциякофелюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпродуктыребенокрезультатыспециалистыудовольствиеупотреблениеученыеэффект
LimonЦеликом
Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Шурыгина после такого отдыхает! Школьники выложили в Сеть видео секса с несовершеннолетней

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Смотри Limon LIVE уже 14 марта! Популярные артисты Kiraz и DMS представят суперхит «Вопреки»

Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу

Это так возбуждает! Солистка Serebro обнажилась в лесу

18:55
Популярного российского актера Дмитрия Орлова приняли в Таллинне за вора
18:32
Невероятно! «Евровидение» спасло эстонский телеканал ETV от банкротства
17:52
Интуит Илона Калдре в эфире ETV+: я никому ничего не должна. Должны политики, учителя и врачи
16:59
Видео: 5000 поклонников подпевали Олегу Газманову на концерте в Таллинне! Певец благодарит столицу Эстонии за теплый прием
Rus.Postimees.eeЦеликом
Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне? (1)

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (1)

Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро

Tallink предлагает трехдневный круиз из Таллинна в Стокгольм всего за пять евро

19:00
Российский профессор: Путин будет править еще долго
18:56
Конкурс на проект реконструкции Горхолла признан недействительным
18:55
Первый электрокар Volvo проедет без подзарядки 400 километров
18:48
Путин и Эрдоган: испытание дружбы
ВпрокЦеликом
Известные фирмы обвинили в пищевом расизме

Известные фирмы обвинили в пищевом расизме (1)

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне?

Вопрос читателя: почему в районе «Русалки» постоянно пропадают все виды связи на телефоне? (1)

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

Нужно ли стирать вещи, купленные в магазине, перед тем, как их надеть?

13:24
Клиентов банка Nordea ждет неприятный сюрприз
Погода
Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Впечатляющее видео: собака делает хозяйке искусственное дыхание

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Со вторника запрещен выход на лед нескольких озер

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees