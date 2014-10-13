Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!

Вам понадобится:

яйца, сваренные вкрутую — 2 шт.

желтки сырые — 2 шт.

оливковое масло — 1/3 ст. л.

зеленый лук — 1 ст. л.

укроп — по вкусу (немного)

соленые огурцы — 50 г

порошок горчицы — 1,5 ст. л.

сметана — 120 г

сок лимона

соль и перец по вкусу

Готовим

1. Для начала подготовьте яйца. Очищаем их, пишет Justcoolidea.ru.

2. Вареные желтки отделяем от белков. В миске смешать сырые желтки с вареными, добавить порошок горчицы, тщательно растереть все это.

3. Осторожно вливаем масло, продолжая смешивать. Постепенно добавляем мелко нарезанные огурцы, белки, укроп и лук.

4. Добавляем сметану, продолжая хорошо все смешивать. Затем добавьте туда немного лимонного сока и окончательно все смешайте.

5. Хранить соус можно в холодильнике не больше 2 суток.