Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!

Вам понадобится:
яйца, сваренные вкрутую — 2 шт.
желтки сырые — 2 шт.
оливковое масло — 1/3 ст. л.
зеленый лук — 1 ст. л.
укроп — по вкусу (немного)
соленые огурцы — 50 г
порошок горчицы — 1,5 ст. л.
сметана — 120 г
сок лимона
соль и перец по вкусу
Готовим
1. Для начала подготовьте яйца. Очищаем их, пишет Justcoolidea.ru.
2. Вареные желтки отделяем от белков. В миске смешать сырые желтки с вареными, добавить порошок горчицы, тщательно растереть все это.
3. Осторожно вливаем масло, продолжая смешивать. Постепенно добавляем мелко нарезанные огурцы, белки, укроп и лук.
4. Добавляем сметану, продолжая хорошо все смешивать. Затем добавьте туда немного лимонного сока и окончательно все смешайте.
5. Хранить соус можно в холодильнике не больше 2 суток.