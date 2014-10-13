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Классический рецепт соуса тартар. Хочется готовить его каждый день!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Наверно, каждому человеку сегодня известно, что представляет собой соус тартар. Это классическая заправка к жаренной рыбе и мясу, которая появилась на столах уже очень давно. А сейчас этот соус входит в число самых популярных в мире. И сегодня мы поделимся с вами самым лучшим рецептом тартара. Записывайте!

Вам понадобится:

    яйца, сваренные вкрутую — 2 шт.

    желтки сырые — 2 шт.

    оливковое масло — 1/3 ст. л.

    зеленый лук — 1 ст. л.

    укроп — по вкусу (немного)

    соленые огурцы — 50 г

    порошок горчицы — 1,5 ст. л.

    сметана — 120 г

    сок лимона

    соль и перец по вкусу

Готовим

1. Для начала подготовьте яйца. Очищаем их, пишет Justcoolidea.ru.

2. Вареные желтки отделяем от белков. В миске смешать сырые желтки с вареными, добавить порошок горчицы, тщательно растереть все это.

3. Осторожно вливаем масло, продолжая смешивать. Постепенно добавляем мелко нарезанные огурцы, белки, укроп и лук.

4. Добавляем сметану, продолжая хорошо все смешивать. Затем добавьте туда немного лимонного сока и окончательно все смешайте.

5. Хранить соус можно в холодильнике не больше 2 суток.

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вестник моды
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