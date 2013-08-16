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Лучшие из лучших: названы самые влиятельные бренды мира

Krasotka.ee
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Британская компания Brand Finance назвала имена самых влиятельных брендов в мире. Кто же возглавляет список лучших из лучших? Британское консалтинговое агентство Brand Finance опубликовало ежегодный рейтинг самых влиятельных брендов одежды. Подводя итоги, эксперты учли не только годовой доход компаний, но и узнаваемость брендов, маркетинговые инвестиции, уровень качества товаров, удовлетворенность персонала и маркетинговые инвестиции.

Список лучших из лучших снова возглавил спортивный бренд Nike. Его ежегодную прибыль оценили в 32 миллиарда долларов. Успех марки объясняется привлечением новых популярных амбассадоров, выпуском коллабораций с известными дизайнерами, запуском линейки для пышнотелых, а также анонсированием запуска спортивных нарядов для мусульман, пишет Ivona.bigmir.net.

На второй позиции оказалась шведская марка H&M с 19 миллиардами долларов, а на третьей –испанский бренд Zara с годовым оборотом в 14 миллиардов долларов.

Следующие места распределились таким образом:

4. Louis Vuitton – 13 миллиардов долларов

5. Adidas – 10 миллиардов долларов

6. Uniqlo – 9,6 миллиардов долларов

7. Hermеs –  8 миллиардов долларов

8. Rolex – 7 миллиардов долларов

9. Gucci – 6,8 миллиардов долларов

10. Cartier – 6,7 миллиардов долларов

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