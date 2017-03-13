Утюжок для выпрямления волос: как выбрать

Хоть мы и настаиваем на то, что утюжки, фены и плойки негативно сказываются на состоянии волос, но искренне верим, что ты все делаешь с умом. Например, прибегаешь к помощи утюжка в крайних случаях и всегда пользуешься термозащитным спреем для волос, пишет Ivona.bigmir.net.

Соблюдай эти советы и пользуйся только правильным прибором.

Размер имеет значение

Утюжок для выпрямления, как одежда, должен подойти по размеру. Правильно подобранный стайлер легко использовать, он эффективен и уменьшит риск повреждения волос.

Для коротких волос: используй утюжок с узкими пластинами (1-3 см) – это позволит тебе выпрямить даже самые короткие прядки.

Для длинных волос: используй утюжок с более широкими пластинами (3-5 см) – ты сможешь покрыть большую площадь за меньшее время.

Игра в тепло-холодно

Текстура волос и тип определяют оптимальную температуру нагрева утюжка. Если у тебя есть возможность – приобрети стайлер с терморегулятором.

Какие температуры подходят твоим волосам:

Для тонких и поврежденных волос: до 150 градусов

Для волос средней густоты: до 180 градусов

Для густых и жестких волос: до 220 градусов

Секретные материалы

Лучшими считаются утюжки с керамическим, турмалиновым и титановым покрытием. Они более равномерно нагреваются и не так сильно вредят волосам. Только будь осторожна и следи за тем, чтоб на утюжке не было написано “тефлоновое покрытие“ – они нагреваются неравномерно и сушат волосы.