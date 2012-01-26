Почему болит грудь: причины и как с этим бороться

Если появились боли в груди, не стоит ни расслабляться, ни паниковать. Рак груди – лишь одна из множества причин, по которым болит грудь. Чаще всего причиной боли выступает мастопатия. Поставить точный диагноз и назначить лечение может только врач маммолог Ivona.bogmir.net.

А мы подскажем распространенные причины, которые вызывают боли в области груди:

изменения гормонального фона в периоды беременности, пременопаузы или во время полового созревания;

проявление предменструального синдрома (колебания гормонов на протяжении менструального цикла);

инфекционно-воспалительные процессы в молочной железе (мастит, абсцесс молочной железы);

доброкачественные (киста молочной железы, фиброаденома) и злокачественные образования молочной железы;

травма (удар, сдавление тугим бюстгальтером, оперативное вмешательство на молочной железе);

лекарственные препараты (эстрогенсодержащие контрацептивы, некоторые диуретики, антидепрессанты, стимуляторы овуляции);

остеохондроз грудного отдела позвоночника, межреберная невралгия;

слишком большой объем груди.

Возникновение болей может быть связано или, наоборот, не связано, с менструальным циклом. В связи с этим выделяют циклическую и ациклическую боль.

Циклическая боль

Она возникает во второй половине менструального цикла, к концу менструаций обычно исчезает. Боль по характеру ноющая или тупая, может отдавать в подмышечные области или руку. Локализуется в верхних и наружных областях молочной железы. Боль обычно поражает обе молочные железы. Страдают женщины в возрасте 30-40 лет. Молочные железы отечны, припухшие, раздраженные.

Ациклическая боль

Возникает независимо от фазы менструального цикла. Возраст женщины - старше 40 лет. Характер боли – длительная, односторонняя, острая или жгучая. Локализуется обычно в средней части молочной железы и вокруг соска. При пальпации определяется участок уплотнения, с ровными (киста) или неровными контурами (фиброаденома, рак молочной железы).

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак молочных желез занимает первое место среди онкологических заболеваний у женщин во всем мире. Факторов, способствующих возникновению этого заболевания, очень много: в группе риска - женщины старше 40 лет, злокачественная опухоль у них может развиться в связи с наступлением менопаузы, гормональными нарушениями организма.

Поэтому женщины этого возраста в обязательном порядке должны проводить регулярное обследование молочных желез. Заболевание развивается медленно, от нескольких месяцев до 15–20 лет, при этом женщина и не подозревает о том, что она серьезно больна.

Раннее выявление болезни, на 1-й стадии, позволяет успешно проводить хирургическое лечение, лучевую и химиотерапию. Вероятность излечения рака в этой стадии намного выше, чем в 3-й и 4-й стадиях.

Поэтому совет один - если вас что-то тревожит, прислушивайтесь к своему организму и обращайтесь за консультацией к врачу.