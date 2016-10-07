Вторник, 14. Март 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Десять признаков того, что ты одержима модой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мода для тебя не просто развлечение, а стиль жизни!

Ты носишь очки не по рецепту

Твое зрение в полном порядке, но мода диктует свои правила, к которым нужно приспосабливаться. Даже если очки вечно сползают, а стекла запотевают каждые пять секунд, ты готова носить их ради крутой оправы, которая так тебе идет!

Упаковка чемодана для тебя испытание

Даже если ты собралась провести романтический уикенд с молодым человеком, ты все равно не удержишься, чтобы не захватить с собой резиновые сапожки на случай дождливой погоды, шляпу с широкими полями от солнца, десять кофт для разных жизненных ситуаций и пять маленьких черных платьев, пишет Ivona.bigmir.net.

Ты не уходишь из магазина с пустыми руками

Если ты прикупила всего две вещи, то шопинг можно сразу назвать неудачным. Обычно ты выходишь из торгового центра, обвешанная брендовыми пакетами с покупками.

Солярий стал твоим вторым домом

Бледнолицые  тебе не товарищи. Если по воле случая тебе не удалось зимой уехать в теплые страны, ты не упустишь возможности сходить в солярий. Или, на худой конец, воспользуешься автозагаром для идеального бронзового оттенка кожи.

Магазин для тебя превратился в поле боя

Не дай Бог кому-то перейти тебе дорогу в бутике! За вещь, которую ты облюбовала с первого взгляда, ты готова разорвать конкуренток, как Тузик грелку. И это не предел твоих возможностей!

Твоя гардеробная по цене приравнивается к первому взносу за квартиру

За деньги, которые ты тратишь на вещи другой человек мог бы приобрести машину в кредит или внести задаток за квартиру. Конечно, ты могла бы потратить их с большей пользой, но что может быть важнее одежды? Ведь речь идет о выживании в страшном мире конкуренции.

Ты перестаешь общаться с друзьями, которые не смыслят в моде

Твоя подружка не видит различий между худи, толстовкой и свитшотом, ее познания в мире великих имен моды заканчивается Коко Шанель, а на ее туалетном столике нет свежего номера Vogue? Пора прекращать с ней любые отношения!

При выборе наряда ты всегда жертвуешь комфортом ради красоты

Модно – не значит удобно, уверена ты. Главное, что твой наряд в тренде, а то, что ты не можешь в нем двигаться или дышать – это совершенно не имеет значения.

Ты вполне можешь считать себя модным критиком

Ты готова вызвать на дуэль любую, которая не разбирается в модных веяниях и носит вещи, совершенно не соответствующие последним тенденциям. Ты, конечно, можешь обойтись без кровопролития, но парочку колкостей отпустишь точно.

Ты настолько фанатично влюблена в моду, что чувствуешь усталость

До поздней ночи ты выбираешь наряд на завтрашний день, переворачивая гардероб вверх тормашками, а утром проделываешь то же самое, обнаружив, что поясок не сочетается с сережками. Быть настоящей модницей так изнурительно!

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