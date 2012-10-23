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Аэробные упражнения способны обратить вспять процесс старения

Krasotka.ee
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Новое исследование, проведенное сотрудниками Клиники Майо, показало: благодаря интервальным тренировкам высокой интенсивности (кардиотренировкам), например, бегу или ходьбе, повышается уровень мышечного белка, и, соответственно, уровень энергии. К тому же, увеличиваются мышцы, пишет Zee News.

По словам исследователей, особенно полезны аэробные упражнения для людей старше 65 лет. Дело в том, что кардиотренировки влияют на процесс старения на клеточном уровне. У всех пожилых людей уменьшается количество митохондрий ("энергетических станций" клеток). Кроме того, митохондрии начинают работать хуже, пишет Meddaily.ru.

Интервальные тренировки высокой интенсивности способствуют синтезу новых белков. Так, они обращают вспять негативные последствия старения. Ученые отмечают: добавив к кардиотренировкам силовые упражнения, пожилые люди могут существенно увеличить силу своих мышц.

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