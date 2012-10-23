Аэробные упражнения способны обратить вспять процесс старения

По словам исследователей, особенно полезны аэробные упражнения для людей старше 65 лет. Дело в том, что кардиотренировки влияют на процесс старения на клеточном уровне. У всех пожилых людей уменьшается количество митохондрий ("энергетических станций" клеток). Кроме того, митохондрии начинают работать хуже, пишет Meddaily.ru.

Интервальные тренировки высокой интенсивности способствуют синтезу новых белков. Так, они обращают вспять негативные последствия старения. Ученые отмечают: добавив к кардиотренировкам силовые упражнения, пожилые люди могут существенно увеличить силу своих мышц.