Контроль рождаемости и стремление к красоте, возможно, стоят за эпидемией рака

Итак, регулярное окрашивание волос увеличивает риск рака груди на 23% из-за воздействия токсинов. В краске можно найти следующие опасные соединения: парафенилендиамин, хентановую кислоту, аммонизированную ртуть, нонилфенол или октилфенол, анилиновые красители. В принципе, ранее было доказано, что краска для волос также повышает риск рака мочевого пузыря, мозга и лейкемии, сообщает Meddaily.ru.

Причем, небезопасна как краска для самостоятельного окрашивания, так и профессиональная, салонная краска. Кстати, в составе красок можно найти и активно токсичные вещества, и соединения, становящиеся опасными при реакции с загрязняющими веществами в воздухе.

Если женщина применяет гормональные контрацептивы (таблетки, спирали), риск рака повышается на 52%, пишет The Daily Mail. Также изначально повышенный уровень гормонов может привести к раку яичников и тромбам. К примеру, эстроген провоцирует мутации ДНК. Прогестерон тоже подогревает процесс образования опухолей.