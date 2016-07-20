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Наличие детей позволяет прожить на два года дольше

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Наличие детей увеличивает среднюю продолжительность жизни человека на два года. К такому выводу пришли исследователи из Каролинского института в Стокгольме.

Когда Фридрих Ницше говорил о том, что "все что не убивает нас, делает нас сильнее", он вряд ли имел в виду родительство. Однако новое исследование позволяет предположить, что несмотря на бессонные ночи, неоправданные волнения и финансовые проблемы, рождение и воспитание детей положительно сказывается на продолжительности жизни. К примеру, отцы могут рассчитывать прожить на два года дольше тех мужчин, у которых нет детей, а матери - на 18 месяцев, пишет Medikforum.ru.

Ученые не убеждены в том, что это биологический эффект, его считают скорее психологическим следствием более широкого социального круга, который позволяет не ощущать одиночество в преклонные годы и чувствовать себя нужными. В пожилом возрасте эти эмоции критически важны для избавления от стресса, который воздействует на здоровье разрушительно. Кроме того, любые недомогания пожилых людей могут оказаться фатальными, если о них никто не будет заботиться. К примеру, перелом шейки бедра для одинокого пенсионера в большинстве случаев грозит самыми печальными последствиями.

Кроме того, большая семья побуждает человека чаще навещать врачей, быть физически более активным и заботиться о себе, а также о своих близких. Предыдущие исследования доказали, что одиночество, потеря партнера в поздние годы и отсутствие близких друзей могут ускорить смерть. Однако это первое исследование, которое доказало, что наличие детей оказывает защитное воздействие на здоровье человека и помогает увеличить продолжительность жизни.

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