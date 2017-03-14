«Мисс Нарва-2017»: все готово к старту

К участию допускаются все жительницы Ида-Вирумаа в возрасте от 16 до 26 лет включительно. Регистрация продлится до 12 мая, а 13 мая в конференц-зале отеля Ингер состоится организационное собрание участниц и команды конкурса.

По нарвской традиции, конкурс будет проходить не в один вечер, а поэтапно – весной, летом, и завершится в начале осени. Финальное шоу состоится 16 сентября в Культурном центре Женева, и уже известно, что хедлайнером вечера будет немецкая группа NANA. Прямая трансляция с финала конкурса будет вестись по каналу YouTube.

Участниц конкурса в течение сезона ждут сценические занятия, тематические фотосессии, показательные выступления. Конкурс подарит девушкам и стимул, и возможность под руководством специалистов привести себя в наилучшую форму при помощи тренировок и диеты.

Победительниц ждут не только престижные титулы, но и разнообразные призы. Спонсоры «Мисс Нарвы» приготовили подарок и для зрителей: через сайт конкурса можно будет получать купоны для приобретения различных товаров со скидкой. Скидки будут действовать в течение всего конкурса.

Кроме того, любой зритель может попробовать стать членом жюри. Для этого ему нужно прислать заявку на адрес z@missnarva.ee.

Организаторы приглашают к сотрудничеству потенциальных спонсоров. Оказывая помощь конкурсу, вы поддерживаете красоту, и вдобавок получаете возможность прорекламировать свою фирму.

Девушки Ида-Вирумаа, не упустите уникальную возможность заявить о себе, став участницей конкурса «Мисс Нарва-2017»!