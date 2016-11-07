Втирание бактерий в лицо поможет избавиться от прыщей

Для большинства людей "хорошие" бактерии связаны исключительно с нормализацией работы желудочно-кишечной системы. Однако теперь пробиотики добавляют в крема и спреи для лечения различных расстройств кожи вроде экземы, а также избавления от прыщей. Хорошо известно, что наш кишечник содержит миллионы бактерий, но и на нашей коже их огромное количество. Многие из этих микроорганизмов напрямую влияют на то, как эта кожа выглядит, пишет Medikforum.ru.

"На поверхности кожи приблизительно 100 тысяч бактерий на один квадратный сантиметр, причем речь о 200-300 разновидностей этих микроорганизмов, - говорит профессор дерматологии из Калифорнийского университета в Сан-Диего Ричард Галло. - Теория заключается в том, что если кожа больна, то на ней отмечается меньшее разнообразие бактерий, что наблюдается и при расстройствах кишечника. А лечение с помощью "хороших" бактерий поможет восстановить их баланс, снизив число вредных микроорганизмов, связанных с расстройствами кожи".

Профессор Галло в настоящее время испытывает различные крема для лица, содержащие пробиотики, при лечении экземы. Причем "хорошие" бактерии также забираются с лица пациентов. Этот метод ученый создал после того, как узнал, что у людей с экземой отмечается сниженный уровень бактерий, сражающихся с Staphylococcus aureus - микроорганизмами, которые и вызывают экзему. А вот у здоровых людей количество защитных бактерий S. epidermidis и S. hominis выше. Именно эти бактерии и составляют основу для экспериментальных кремов против экземы.