Пластический хирург прокомментировал изменившуюся внешность Николь Кидман

Если на красной дорожке церемонии "Оскар-2017" в Лос-Анджелесе щеки австралийской актрисы были практически не заметны, а скулы четко очерчены, то уже через шесть дней, на церемонии Goldene Kamera в Гамбурге, все изменилось: щеки увеличились в размерах, а скулы как будто и вовсе пропали, пишет Segodnya.ua.

Австралийский пластический хирург доктор Джереми Хант предположил, что трансформация Николь является результатом "инъекционных филлеров". "На щеках больше объема — опухший вид. Это может быть вызвано увеличением веса, но прошло слишком мало времени. Предполагаю, что она применяла инъекционные филлеры",— сказал Хант Daily Mail.

"Филлеры в ограниченных количествах добавляют объем и выделяют такие области, как губы и скулы. Но если переборщить, то получается эффект "лицо-подушка"",— добавил хирург.

Ранее в своих интервью Николь Кидман признавалась, что пробовала инъекции ботокса, но ей не нравилось, как выглядело ее лицо потом: "Теперь я больше не использую ботокс и снова могу сдвинуть лоб".