Врачи назвали главное условие для похудения

«Если вы хотите похудеть, то нужно прекратить посещать рестораны и вообще есть еду, приготовленную вне дома», - заявили американские ученые.

Проведенные ими наблюдения показали, что привычка есть в ресторане и в точках фастфуда стоит за многими фактами переедания. Поход в заведение общепита с друзьями примерно на 60% повышает риск неправильного питания, а если человек самостоятельно покупает себе готовую еду, такой риск увеличивается в 50% случаев, установили исследователи, пишет Medikforum.ru.

Объектом наблюдения ученых стали 150 человек, проект продолжался год. Все это время добровольцы, страдавшие от лишнего веса, старались придерживаться урезанного в калориях рациона, а научные работники следили за тем, в каких обстоятельствах испытуемые нарушали это требование.

По словам специалистов, они убедились в том, что манера есть вне дома всегда связана с нарушениями здоровых норм питания – люди переедают и употребляют вредные ингредиенты. Кроме того, в готовой еде, как правило, содержится больше соли, сахара, жира и ненатуральных вкусовых добавок, отметили врачи.