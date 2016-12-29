Что такое границы в отношениях и как их отстаивать

Признать, что даже между близкими людьми есть границы

В чем основное отличие человека со здоровыми границами от человека, который эти границы не ощущает? Первый видит и признает, что любимый — отдельный человек, у которого есть все то же самое (чувства, ценности, картина мира, опыт), но другое, свое. Он сам отвечает за свои реакции и поступки. При этом он вправе думать то, что он думает, чувствовать то, что он чувствует, хотеть то, что он хочет, и говорить то, что он говорит, пишет Lady.mail.ru.

Каждый имеет право на свои интересы, потребности, жизненные цели, и задача обоих как пары эти интересы, потребности и цели уважительно совмещать, а не пытаться подтянуть к своим. Человек с размытыми границами воспринимает другого как продолжение себя, поскольку не ощущает, где заканчивается он сам, а где начинается другой человек, где его мысли, чувства, потребности, картина мира, а где чужие. Он все считает своим, ему до всего есть дело.

С одной стороны, он очень внушаем, ему трудно сказать твердое «нет», он часто делает то, что не хочет. С другой — считает своим долгом указывать другим, как они неправы, как им нужно поступать, и пытается их «исправить» через давление и манипуляции.

Поэтому его позиция в отношениях такая:

— если ты не угадываешь мои мысли и желания,

— если у тебя другое мнение,

— если ты хочешь чего-то другого,

— если тебе нравится не то, что нравится мне,

— если ты не жертвуешь своими интересами ради меня,

— если не одобряешь что-то из того, что я делаю,

— если отказываешься от того, что я предлагаю, ты плохой/ая и должен/должна быстро измениться! Думай иначе, чувствуй другое, делай так, как я говорю, и всегда-всегда-всегда со мной соглашайся.

Даже сама тема личных границ в паре вызывает у такого человека возмущение: как это так? какие могут быть границы между близкими людьми? какая же это любовь? В то время как у здоровой личности всегда есть четкие границы, очерчивающие ее неприкосновенное психологическое пространство. И это пространство не мешает ей строить теплые, глубокие, доверительные отношения.

С уважением относиться к пространству другого

Что еще происходит в отношениях между людьми с плохими границами? Там всегда есть неуважение, ущемление чьих-то интересов, обвинение окружающих в своих неудачах, срывах или плохом настроении, взваливание на себя ответственности за благополучие другого взрослого человека, стремление что-то доказать, объяснить, научить и переделать.

Там всегда идет «заступ» на чужую территорию: один заступает, а другой, боясь отказать, обидеть или получить негатив в свой адрес, прогибается и позволяет это делать. «Чужая территория» — это все, что принадлежит другому человеку, только ему и никому больше. Это его тело, его личные вещи, его физическое пространство (банально — полочка в шкафу или в ванной), его время, его ресурсы, его круг общения, его мировоззрение и его способ жить.

Человек с плохими границами не видит «ничего такого» в том, чтобы взять без спросу вашу вещь, решить за вас и без вас, что вы делаете в ближайшие выходные, высмеять вашу точку зрения, обесценить то, что вы сделали, раскритиковать вашу манеру одеваться, проигнорировать или продавить ваше «нет» («тебе что, сложно? ничего — потерпишь!»).

Он не видит «ничего такого» в том, чтобы сказать:

— тебе это не нужно,

— ты все делаешь неправильно,

— с тобой явно что-то не так,

— тебе надо похудеть,

— твои друзья — идиоты, выбирай: или они, или я,

— это твоя зарплата или подачка от шефа?

Ничего подобного люди со здоровыми границами себе не позволяют. Они не берут без разрешения чужие вещи, согласовывают между собой планы, не дают непрошеных советов, не обвиняют близких в том, что они «испортили им жизнь», не указывают на «неправильность» их чувств и реакций, не ограничивают социальные контакты, не донимают вопросами «где ты сейчас и с кем?», не критикуют — опять же без запроса — чужую внешность, не осуждают вкусы и взгляды, четко и предельно внятно обозначают свое «хочу» и «не хочу», «так со мной можно, а так нельзя».

Слышат чужое «нет», не видят ничего страшного в том, чтобы иметь свои интересы и посвящать им время. А когда их мнения расходятся, вместо «ты не прав», они говорят «я не согласен».

Почему? Потому что они уважают и себя, и других. И любимого человека воспринимают как равного себе и достойного любви таким, какой он есть. А не как того, кого надо «перевоспитать» и переделать «под себя».

Отказывать в просьбах, которые не можешь выполнить

Иногда нам не хочется откликаться на просьбы близких, но это не значит, что мы не идем навстречу их пожеланиям. Конечно, идем. Но по-разному.

Сравните: «Мне немного лень, но я сделаю то, о чем просит меня любимый человек, потому что выполнить его просьбу — это мой выбор, и за этот мой выбор поклоны в пол мне не нужны, я мог/ла отказаться». И: «Мне неохота, но я не могу отказать, я же тогда буду плохим/ой, я сделаю то, о чем он/она просит, а затем выставлю ему/ей счет — обязательно не раз упомяну, как мне все это было сложно. И не дай бог ему/ей потом не сделать то, о чем прошу я. Припомню все».

Люди с хорошими границами откликаются на просьбы, когда могут их выполнить, ничего не ожидая и не требуя взамен. И вежливо отказывают (даже близким), когда выполнить их не готовы или не могут. Люди с прерывистыми границами, скрепя сердце, соглашаются, делают кое-как, но с героическим лицом, а потом обвиняют: «Я для тебя все, а ты ничего, ты мне должен!»

Не бояться дистанции

«Заступ» на вашу территорию не всегда может вами сразу осознаваться, но ощущается как сильный эмоциональный дискомфорт, который сопровождается чувством смятения, растерянности, раздражения или злости.

Поэтому для начала — и это самое сложное — нужно осознать, что да, это то самое нарушение границ. Реагировать на него следует каждый раз, когда оно случается, всячески показывая (словами, физическим дистанцированием), что происходит нечто для вас неприемлемое.

Увеличением дистанции в какие-то моменты может быть спокойный выход из разговора, прерывание общения, а в какие-то твердое и емкое (без нотаций и вступления в изматывающие, бесплодные споры) «мне не нравится, со мной так нельзя, не делай этого больше».

Для этого вы должны не сомневаться в своих ощущениях, в своем праве иметь свое личное психологическое и физическое пространство и ограждать его от посягательств других людей, пусть даже любимых и близких.