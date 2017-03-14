Скручивания не помогут обрести плоский живот

"Мне жаль разрушать надежды такого большого количества людей, но скручивания никак не помогут вам обрести плоский живот, - говорит персональный тренер Никола Эддисон из Великобритании, которая работает со звездами. - Эти упражнения действительно помогают укрепить мышцы пресса и сформировать кубики, но вы никогда их не увидите из-за слоя жира, который расположен сверху. А скручивания не способствуют удалению этого жира ни в малейшей степени. Другими словами, у вас может быть идеальный пресс, который скрыт толстым слоем жира, пишет Medikforum.ru.

Что же нужно делать для того, чтобы избавиться от этого жира? Полюбите весовые упражнения! Большая часть калорий сжигается именно в мышцах, и особенно в митохондриях. И чем чаще вы нагружаете мышцы, тем больше калорий сгорает, причем не только во время тренировки, но и в течение всего дня. Выбирайте упражнения, которые затрагивают разные мышечные группы и суставы, активно включайте их в тренировки.

Выполняйте упражнения на мобилизацию мышц спины - так называемые планки. Упираясь в пол ногами и руками (можно на сгибах локтей), вы тем самым оказываете воздействие и на живот, укрепляя его стенку. Но все это будет совершенно бесполезно, если в вашим рационе полным полно мучных продуктов, углеводов и "пустых калорий". Вы можете хоть не вылезать из спортзала, но поглощаемые пирожки, пиццы, хот-доги и чипсы сведут на нет любые усилия. Поэтому сокращайте обогащенные сахара и углеводы, увеличивайте дозу белков и чаще двигайтесь! В обретении плоского живота нет никаких особых секретов - все в ваших руках".