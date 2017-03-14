Мужчины рассказали, как реагируют на откровенные фото своих девушек в интернете

«Я против этого. Моя бывшая обычно делала это, потому что ей нравилось мужское внимание. Она активно постила пикантные фото, чтобы найти ухажеров, которые желали бы занять вакантное место ее парня. Люди должны уважать свои и чужие границы», передает Soulpost.ru.

«Да, потому что им просто необходимо опубликовать новую фотографию в бикини, держа камеру перед собой. Существует разница между публикацией фото о том, что вы что-то делаете / обновляете свой нынешний статус и откровенными снимками в разных позах».

«Я против этого. Не думаю, что смог бы остаться с той, кто продолжает публиковать такие фото после того, как я дал четко понять, что не одобряю этого».

«Каждому свое. Если вы любите друг друга — один из вас должен уступить или пойти своим путем. Лично я считаю, что это очень эротично, и с этим не будет никаких проблем».

«Для меня это послужило бы причиной для расставания».

«Нет ничего неправильного в том, что она делает. Некоторым парням это нравится, а некоторым — нет. Лично мне — нет».

«Моя девушка любит постить такие фотографии. Она очень позитивная, мы открыты и очень отлично общаемся. Однако, эти снимки раздражают меня. Они заставляют чувствовать себя так, как будто интимные части ее тела находятся в Интернете и предоставлены для общественного использования».

«Если фотографии, которые она публикует, просто выглядят сексуально, но не похабны, тогда все в порядке. Тем не менее, я против намеренной публикации сексуальных фото, чтобы привлечь внимание».

«Мне это очень нравится. Но я — исключительный случай. Нам с подругой нравится выставлять на показ наши обнаженные фото и снимки, где мы занимаемся сексом. Мы также любим заниматься сексом в общественных местах, пытаясь не попасться. Мы — эксгибиционисты, и я люблю показывать ее тело, и не боюсь потерять ее».

«Меня это не беспокоит. Она может делать то, что хочет, если все еще находится рядом со мной и каждую ночь остается в моей постели. Это очень важно».

«Ничего страшного, если это делает ее счастливой. На практике? Любая женщина, которая желает такого сексуального внимания от других мужчин, имеет 99,99% шансов изменить. А оставшиеся 0,01% — риск фатальной автокатастрофы на пути к измене».

«Я бы не размещал фотографии себя в боксерах, и ожидаю, что моя девушка не запостит снимки себя в нижнем белье. Если вы только начали с ней встречаться, просто скажите: «Я не уверен, что мне комфортно с тем уровнем сексуальности на фотографиях, которые ты публикуешь в Сети», и посмотрите, как она отреагирует».