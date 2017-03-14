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Смотрите, как проходит процедура химической завивки ресниц

Krasotka.ee
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ФОТО: Ekraanitõmmis videost

Хотите сделать свои ресницы более выразительными? Тогда попробуйте химическую завивку.

В ходе завивки ресницы также можно и покрасить. Такая процедура создаст эффект пышных накрашенных ресниц на три-семь недель. Смотрите, как это делается!

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