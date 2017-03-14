Смотрите, как проходит процедура химической завивки ресниц

Смотрите, как проходит процедура химической завивки ресницKrasotka.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 14. март 2017 16:48 ФОТО: Ekraanitõmmis videostХотите сделать свои ресницы более выразительными? Тогда попробуйте химическую завивку.В ходе завивки ресницы также можно и покрасить. Такая процедура создаст эффект пышных накрашенных ресниц на три-семь недель. Смотрите, как это делается!процедура ресницы эффектПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ