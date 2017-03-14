День рождения бутерброда: от лорда до бедняка

Что касается бутерброда, то сегодня, 14 марта, он отмечает свой день рождения. И все на свете знают, что это слово пришло к нам из немецкого языка, но никто не может ответить, отчего в русском языке не появился какой-нибудь «маслохлеб» или «сайкожир». Неужели русская крестьянка, намазав маслом кусок хлеба, протягивала его ребенку со словами «кушай, деточка, бутерброд»?..

Байку про сэндвичи все слышали: дескать, Джон Монтэгью, четвертый граф Сэндвич, сутками просиживал за игровыми столами, а одновременно играть в карты и есть ножом и вилкой довольно трудно. Так что граф просил повара подать ему два куска обжаренного хлеба с ломтем ростбифа между ними.

На самом же деле граф совсем не играл в карты, полагая это пустой тратой времени, зато был настоящим трудоголиком. Трижды он занимал пост министра иностранных дел Британской империи, был военно-морским министром, руководил подготовкой кругосветной экспедиции Кука. Граф почти не вставал из-за письменного стола и по-настоящему ел один раз в день, а в остальное время обходился бутербродами.

В Таиланде можно отведать сэндвич с картофельным пюре, а в Сингапуре po’boy – сэндвич с устрицами и жареными креветками. Это сокращение от poor boy должно отсылать нас к беднякам и намекать на то, что эта еда из категории «дешево и сердито».

Существует множество как международных, так и национальных разновидностей сэндвичей, иногда даже со своей историей и именем изобретателя. И все же все идеи бутербродов и сэндвичей можно свести к простой формуле «хлеб + соус + начинка». Выбор хлеба определяет многое: чиабатта с крупными порами, багет с хрустящей корочкой, пита или черный хлеб будут по-разному сочетаться с одной и той же начинкой: сочная слишком размочит мягкий хлеб или потечет из него, а сухая потеряется в плотной булке с хрустящей корочкой…

Все подробности истории бутерброда, а также оригинальные рецепты читайте в полной версии статьи в мартовском номере журнала «Яна».